El IPC en Ourense y España inicia 2026 a la baja con los carburantes y la luz como sectores clave

La economía de la provincia de Ourense comienza el ejercicio con signos de estabilización en los precios. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC se situó en enero de 2026 en el 2,6%, lo que supone un leve descenso respecto al cierre del año anterior y confirma una tendencia a la baja que se ha venido gestando durante el último cuatrimestre.

En enero de 2025, el índice de la inflación marcaba un 2,5%, una cifra casi idéntica a la actual. Sin embargo, tras un pico máximo alcanzado en septiembre de 2025, donde los precios escalaron hasta el 3,2%, la provincia ha logrado encadenar cuatro meses de moderación gradual hasta situarse en el dato actual del 2,6%.

El techo de 2024

En enero de 2024, Ourense registró su cota más alta de los últimos dos años con un 4,1%. A partir de ese momento, se inició un descenso pronunciado que llevó el índice a su mínimo histórico del periodo en septiembre de 2024, situándose en un 1,1%.

Contexto nacional: el IPC español baja al 2,3% en enero

A nivel nacional, la inflación ha registrado un descenso significativo al situarse en el 2,3% interanual en enero de 2026, su nivel más bajo desde el pasado junio. Esta moderación de seis décimas respecto al mes anterior se debe principalmente al abaratamiento de los carburantes y a una subida de la electricidad menos acusada que el año pasado.

Otros puntos clave del escenario nacional incluyen:

Poder adquisitivo: El descenso es mayor de lo previsto y permite que las familias ganen capacidad de compra, tras un 2025 donde los salarios crecieron por encima de la inflación media.

Inflación subyacente: Se mantiene estable en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

Contrastes en la cesta de la compra: Mientras que los huevos (+30,7%) y el transporte ferroviario se encarecieron notablemente en el último año, los aceites vegetales y la gasolina registraron fuertes descensos.

Efecto rebajas: En términos mensuales, los precios cayeron un 0,4% impulsados por los descuentos en vestido y calzado.

Diferencias regionales: Madrid encabeza la inflación con un 3%, mientras que Galicia se sitúa entre las comunidades más moderadas con una tasa del 1,9%.

