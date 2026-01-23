Jornada de incidencias por la borrasca Ingrid en la A-52 en Ourense: 15 vehículos implicados en un accidente de tráfico múltiple
NIEVE
Hasta 15 vehículos estuvieron implicados en un accidente de tráfico múltiple en la A-52 en A Cañiza dirección Ourense. Fue uno de los diferentes sucesos acaecidos durante el viernes en la A-52
Un accidente de tráfico ha dejado varios heridos en la A-52 a su paso por A Cañiza, dirección Ourense. Una colisión múltple implicó a un total de 15 vehículos en el kilómetro 267, según informó el 112, quien aseguraba que podría haber personas heridas.
Hasta el lugar acudió la Guardia Civil de Tráfico, quien efectuó las maniobras pertinentes para la adecuación al tráfico de la vía, que sufrió retenciones.
Otros sucesos en la A-52
Esta misma mañana, un coche se salió de la vía y volcó en la A-52 a su paso por San Cibrao das Viñas, Ourense. Fue a la altura del kilómetro 224, y aunque hubo personas heridas, estas pudieron salir del vehículo por su propio pie.
Ya por la tarde, a las 17:24 horas, los servicios de emergencia recibieron una alerta de otro coche que se había salido de la A-52 a su paso por Cualedro en el kilómetro 174, resultando una persona herida.
