¿Sabe usted que en julio Ourense tembló más que la política municipal de O Ribeiro?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Ourense marca sus propios récords en materia de temblores
¿Sabe usted que Ourense terminó el mes de julio después de registrar hasta siete terremotos? ¿Que tres se produjeron en una sola madrugada? ¿Que uno tuvo el epicentro dentro de la city? ¿Que a este paso va a temblar más la tierra que la política municipal de O Ribeiro, que ya es decir? ¿Que cruzamos los dedos para un mes de agosto más estable y sin muchos incendios?
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