La Justicia frena un proyecto eólico en la provincia de Ourense por riesgos medioambientales

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado la paralización cautelar del proyecto eólico Fial das Corzas, el cual está planificado cerca del Macizo Central ourensano, según informó ayer la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).

Al respecto, el colectivo indicó que las infraestructuras, ocho molinos de 180 metros de altura, impactarían “de forma moi significativa” sobre el Parque Natural do Invernadoiro, en Vilariño de Conso, y “tres zonas de especial conservación”: el propio Macizo Central, el Bidueiral de Montederramo y el río Támega.

Según informa la asociación, el auto de la jueza recoge que “ningunha norma autonómica ou estatal, nin en sede cautelar nin substantiva principal, pode autorizar unha industria se esta é susceptible de menoscabar ou degradar de maneira desprotexida un elemento do ecosistema preexistente”, concluyendo asimismo que el interés público superior pasa por “salvagardar a contorna natural”.

La resolución, indica Adega, concluye además que la transición energética no puede prevalecer de forma automática sobre la protección ambiental.

En este sentido, la Sala considera que hay indicios de riesgo ambiental suficientes para aplicar el principio de precaución, ya que una eventual sentencia favorable podría quedar, dice, “reducida a papel mollado pola consumación de feitos irreparables”. Por ello, la magistrada acuerda la suspensión cautelar del citado proyecto eólico mientras no se resuelva el recurso principal.