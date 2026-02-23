El atasco eólico paraliza en Ourense más de 400 millones en inversiones

El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia (Icoiig) alerta que la comunidad autónoma se está quedando atrás en un contexto donde las energías renovables cobran cada vez más protagonismo. Señalan que, debido a las constantes suspensiones de tramitación para nuevos parques, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) está poniendo en peligro 3.000 millones de euros en inversiones para toda la comunidad gallega, de los cuales 430 corresponden a los 14 parques eólicos cuya instalación en la provincia de Ourense se encuentra suspendida en estos momentos.

“Tramitar un parque eólico supone unos 6-8 años de espera”, indica Antonio Seara, vocal en Ourense del Icoiig, “y en Ourense hay 14 de ellos cuya tramitación está suspendida en estos momentos. Eso supone unas pérdidas de 430 millones de euros”, indica Seara, a lo que añadoe que “solo en licitación de obras, los concellos podrían ingresar 17 millones de euros, pero es que el alquiler de los terrenos podría reportarles a las comunidades de montes 1,3 millones de euros anuales”.

Unas pérdidas que el portavoz del Icoiig califica de “penuria económica. Galicia es la cuarta comunidad española en generación de energía eólica, pero a día de hoy no se está construyendo prácticamente nada”. Un atasco jurídico que puede costar muy caro a la comunidad, puesto que “el carbón ha cerrado, y las centrales están siendo sustituidas por renovables. No nos podemos quedar atrás, tenemos que seguir progresando”.

Con esa inyección de energía, la industria ourensana podría pagar la electricidad mucho más barata de lo que está pagando ahora"

Efecto dominó

A ojos de los Ingenieros Industriales, no se trata solo de reforzar la posición en generación de energías renovables, sino también de todas las facilidades que implican para la economía. Antonio Seara lo ejemplifica en Ourense; donde “los 14 parques paralizados -alguno de ellos compartido entre las provincias de Ourense y Pontevedra- podrían estar generando casi 430 Megawatios (MW) de potencia. Con esa inyección de energía, la industria ourensana podría pagar la electricidad mucho más barata de lo que está pagando ahora”.

Un efecto dominó que también comprometería el futuro, pues “la falta de disponibilidad de enería hace que no se instalen proyectos, y corremos el riesgo de perder industrias electrointensivas y otras que pierden los PPAs -acuerdos de venta de energía a precio establecido precisamente garantizado por el promotor que construye el parque eolico-”.

Algunhas comunidades tiñan que facer fronte ata a tres proxectos á vez, o cal dificultaba poder analizar o proxecto con tempo necesario. Despois dos recursos presentados, chegaron as parálises"

En manos del juez

Recuerda también Antonio Seara que “el TSXG lleva un tiempo paralizando operaciones, y hasta en 4 ocasiones el Supremo ha corregido una suspensión. La inseguridad jurídica ahora mismo es máxima”.

Un punto de vista que no comparten desde la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), cuya portavoz, Belén Rodríguez, recuerda que “algunhas comunidades tiñan que facer fronte ata a tres proxectos á vez, o cal dificultaba poder analizar o proxecto con tempo necesario. Despois dos recursos presentados, chegaron as parálises, que son provisionais, porque o tribunal aprecia que a avaliación ambiental foi incompleta”.

Sin fecha de resolución

Otro de los problemas que arrastra la paralización eólica es que no se conocen fechas para que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emita su veredicto sobre la procedencia de la tramitación ambiental. Belén Rodríguez, portavoz de Adega, reconocía que “non temos data para a resolución. Temos presentado en boa parte dos casos as nosas argumentacións e conclusións, pero non sabmos cando se emitirá o veredicto”.

En ese contexto, el Icoii considera que no es posible que estén todos los proyectos mal tramitados. “Eso no se lo cree nadie”, argumenta Antonio Seara, “lo que está haciendo el TSXG es una especie de enmienda a la totalidad de la tramitación de la Xunta de Galicia”. El vocal ourensano de los ingenieros industriales también se pregunta “¿cómo es posible que en el resto de España se tramite los mismo y no haya problema y en Galicia esté todo el eólico paralizado por el TSXG? Hasta ahora no se ha demostrado que haya algún parque de los paralizados, que cree daño ambiental real, se está paralizando por cuestiones de forma”.