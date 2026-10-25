“Kaos vive”, grito de guerra de un autor de pintadas

Las pintadas orensanas de esta colección son casi todas de los años 70, 80 y 90 destacando las firmadas por el Movimiento Comunista de Galicia (MCG) y las del grupo Kaos y Acratas

El historiador de medios de comunicación, Román Gubern, escribió: “El grafiti es probablemente, de todos los medios de expresión, el más libre y espontáneo, protegido por el anonimato y libre de toda censura externa”. Algo semejante puede decirse de la pintada. Busca la trasgresión de la norma, manda un mensaje, con frecuencia recurre al humor y trata de atraer la atención del ciudadano.

En los últimos años del franquismo y primeros de la transición, en España aparecieron las pintadas en la mayoría de los casos firmadas por partidos políticos minoritarios y aun ilegales como comunistas en sus distintas vertientes, o anarquistas y ácratas. Que quede claro que la pintada nada tiene que ver con la estupidez surgida en los últimos años de pintar puertas y muros con signos tontos que nada trasmiten y solo producen sensación de abandono, feísmo, deterioro y cabreo en el ciudadano.

Otras pintadas de Kaos “Mexan por nos e temos que decir que chove. Ainda que chova, vota”…”Seica non choveu”, Campaña Estatuto de Autonomia 1980. “Colon, que hiciste, por que los descubriste”, campaña anti- Otan 1986. “No votes a Rosendo, que es gerundio”, municipales 2011. “Victorino, ladino, colócame al sobrino”, campaña anticaciquismo. “Jacome, en Ourense sobras”. “Ourense, ciudad integradora: el tonto del pueblo alcalde”. Municipales 2023.

Las pintadas de esta colección, formada por 60 fotografías, estaban en las calles de la ciudad y algunas villas de la provincia sobre muros “recuperables”, evitando muros de piedra o monumentos aunque hubo casos penosos como la pintada de la UPG en el ábside románico de una iglesia de Allariz. Las pintadas orensanas de esta colección son casi todas de los años 70, 80 y 90 destacando las firmadas por el Movimiento Comunista de Galicia (MCG) y las del grupo Kaos y Acratas. “Se hacían con espray (explica uno de los miembros de Kaos) que comprábamos en “Agapito” y en una droguería del Couto. Era caro y escaso por lo que mas de una vez hacíamos colectas entre amigos y simpatizantes.

Aunque en una ciudad como Orense no era fácil, manteníamos, y seguimos manteniendo, cierta clandestinidad. A pesar de lo cual una vez tuvimos que pagar la limpieza de una pintada amenazados de denuncia”. Se hacían siempre de noche, con prisa tanta que a veces se les olvidaba una letra, siguiendo el texto pensado antes aunque dejando lugar a la improvisación. “Se trataba de comunicar algo y de pasarlo bien movidos por cierto nivel surrealista”, asegura el miembro de Kaos. Las ultimas pintadas de K están dedicadas al actual alcalde de la ciudad.