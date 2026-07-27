Kevin Weatherill, líder de Immaculate Fools: “Canto mejor que nunca desde que dejé de fumar, la diferencia es enorme”

Pregunta. Immaculate Fools ha tenido en España incluso más éxito que en el Reino Unido.

Respuesta. Sí, yo siempre les pregunto a mis seguidores españoles por qué. Me dicen que es por mi voz y por la emoción que transmite. Además, somos una banda muy melódica y es fácil conectar con eso. Aparte, creemos mucho en lo que hacemos.

P. ¿Cuándo percibió por primera vez que España era un país especial para la banda?

R. Fue en nuestro primer concierto en Madrid, en 1985. Nada más comenzar, nos dimos cuenta de que era diferente. Habíamos tocado mucho en Reino Unido o Francia, pero nada que ver.

P. Después de más de cuatro décadas, ¿qué público acude actualmente a sus conciertos?

R. Durante mucho tiempo, algunos periodistas intentaron encerrarme en nichos hablando de un público de culto. Sin embargo, siempre hemos conectado con personas muy diferentes. Ahora también hay muchos jóvenes en las primeras filas que disfrutan. Ya sea porque nos descubrieron a través de sus padres o por su cuenta. Eso me alegra mucho.

P. Lleva varios años viviendo en Galicia. ¿Qué le hizo quedarse aquí?

R. En un primer momento, el amor. Además, la primera vez que vine por ocio hice muchos amigos. A partir de ahí comenzó mi relación personal con el territorio. Me gusta esa idea de la tierra de las meigas, las tradiciones paganas y la relación de la gente con la comida y con los demás. Me encanta vivir aquí, para mí es un paraíso.

P. ¿Ha influido Galicia en la música que escribe?

R. Sí, mucho. Estoy preparando un nuevo álbum y en algunas canciones aparecen historias relacionadas con mi mudanza. También influye el entorno en el que vivo: estoy en el campo, cerca del mar y rodeado de bosques. Es un paisaje muy romántico, que hasta parece el hogar de unas sirenas. Creo que estoy escribiendo algunas de las mejores canciones de toda mi carrera.

P. ¿Cómo será tocar en el monasterio de San Salvador?

R. Tengo una gran conexión con los músicos y durante los conciertos improvisamos mucho. Eso puede conducirnos a lugares inesperados, porque ni siquiera nosotros sabemos exactamente qué sucederá. Y si resulta emocionante para la banda, también lo es para el público. Del monasterio solo he visto fotografías, pero parece un espacio increíble y tengo muchas ganas de tocar allí, que sea especial. Quiero hacer llorar al público, pero también que se ría y baile intensamente.

P. ¿Ha cambiado su manera de interpretar las canciones con el tiempo?

R. Algunos artistas dicen que se aburren de cantar lo mismo una y otra vez, pero yo siempre intento encontrar matices nuevos. Sigo investigando dentro de ellas, estirándolas y probando pequeños cambios. Intento conservar aquello que el público recuerda, pero dándole una vuelta. Además, ahora canto mucho mejor porque dejé de fumar hace alrededor de un año y medio. La diferencia es increíble.

P. Ha criticado en alguna ocasión la forma en que la tecnología digital cambió la grabación.

R. Al principio fue un problema para mí. Yo estaba acostumbrado al método analógico, grabando con toda la banda en una habitación tocando a la vez. Con la tecnología digital, muchos productores empezaron a colocar a los músicos en salas diferentes sin poder verse entre sí. A mí eso no me gusta. Quiero poder mirar al batería a los ojos y sentir que la banda está a mi lado. Es la manera más humana de hacer música.

P. ¿Qué le sigue impulsando a seguir adelante después de cuarenta años?

R. Tengo la cabeza llena de música y todo acaba conduciéndome hacia ella, aunque la música pop dominante me parece bastante mala. Crecí escuchando a The Beatles y a otros grandes grupos que dejaron el listón muy alto. Quizá ahora se haya perdido parte del misterio: todo el mundo lo sabe todo sobre los artistas. No necesitas ver a una persona completamente desnuda, es más interesante que conserve algo oculto.