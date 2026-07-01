Muere Victor Willis, vocalista de Village People y voz de canciones como “Y.M.C.A.”, tras una enfermedad “corta pero agresiva”

El cantante estadounidense Victor Willis, conocido por ser la voz principal del grupo disco Village People, ha muerto este martes a los 74 años tras una enfermedad “corta pero agresiva”, según ha informado la propia banda.

El grupo ha pedido privacidad para la familia y los miembros del entorno del artista.

Una voz clave de la era disco

Willis fue la voz de algunos de los mayores éxitos de la música disco, entre ellos el icónico “Y.M.C.A.”, además de temas como “Macho Man”, “In the Navy” o “Go West”, que se convirtieron en himnos globales en estadios y eventos multitudinarios.

Nacido en Texas, inició su formación musical en el coro de la iglesia de su padre y más tarde se trasladó a Nueva York, donde trabajó en musicales de Broadway como The Wiz, antes de unirse a Village People.

Carrera, abandono y batalla por los derechos

Tras abandonar el grupo en los primeros años de éxito, Willis regresó en varias etapas y mantuvo una prolongada disputa legal por los derechos de autor de sus canciones. En 2012 obtuvo una importante victoria judicial que le reconoció la autoría de temas como “Y.M.C.A.”, y años después retomó su actividad musical y las giras con el grupo. Su figura queda ligada a uno de los fenómenos más reconocibles de la música disco de finales del siglo XX.