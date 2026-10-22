Este kilómetro de Ourense es el líder de accidentes con animales de toda España

Un accidente causado por un jabalí en la provincia de Ourense

Un solo kilómetro de la OU-525, en la provincia de Ourense, encabeza la última clasificación de tramos de carretera con más accidentes con animales elaborada por la Dirección General de Tráfico (DGT), con datos referentes a 2024. Entre los puntos kilométricos 226,9 y 227,9 se registraron 15 siniestros durante el año, según el último informe específico de Tráfico. Una problemática que continúa creciendo en la provincia, donde los datos oficiales de 2025 elevan a 1.774 los accidentes con animales, de los cuales 1.233 estuvieron relacionados con jabalíes.

Así, la OU-525 lidera el listado con 15 accidentes, seguida de la N-525, que acumuló otros 13 entre los kilómetros 249,4 y 250,4.

Tres tramos de Ourense entre los 20 con más siniestros de España

La provincia también aparece en esta clasificación por la OU-537, con diez accidentes entre los kilómetros 0,5 y 1,5. De este modo, tres tramos de carreteras ourensanas acumularon 38 siniestros durante 2024.

Esta cifra sitúa a Ourense como la provincia con mayor suma de accidentes en los tramos incluidos en el listado de los 20 kilómetros más conflictivos, por delante de Burgos, con 33, y Guadalajara, con 22.

El estudio analiza las carreteras interurbanas españolas, con la excepción de Cataluña y País Vasco. Aunque los datos por kilómetro corresponden a 2024, siguen siendo los más recientes localizados en una clasificación nacional de estas características, por lo que no está confirmado que la OU-525 mantuviese esa primera posición durante 2025.

Casi seis de cada diez accidentes en Ourense están relacionados con animales

La actualización de las cifras provinciales correspondientes a 2025 confirma la magnitud del problema. Según los datos de la DGT presentados en una jornada institucional de la Xunta de Galicia, Ourense contabilizó 1.774 accidentes con animales sobre un total de 3.027 siniestros en vías interurbanas.

Esto significa que el 58,6% de los accidentes registrados en las carreteras interurbanas de la provincia estuvieron relacionados con fauna, aproximadamente seis de cada diez.

Con este porcentaje, Ourense figura entre las doce provincias españolas con mayor peso de este tipo de siniestros. Soria encabeza esa clasificación, con un 80,4%, seguida de Burgos (70,6%) y Segovia (70,3%).