La Región refuerza su posición como referencia informativa en Ourense y se sitúa como el único diario líder provincial de Galicia que gana lectores, según los datos del último Estudio General de Medios (EGM), organismo que fiscaliza las audiencias de los medios de comunicación españoles.

La Región, el único periódico líder gallego que gana lectores

La cabecera ourensana registra un crecimiento del 5,56% en audiencia al comparar la segunda ola de 2025 con la segunda ola de 2026, y sube de 54.000 a 57.000 lectores. Este avance es más llamativo dado su contraste con la evolución del resto de periódicos líderes en sus respectivas provincias gallegas, que pierden audiencia en el mismo periodo.

Entre ellos, el periódico coruñés La Voz de Galicia, la cabecera que sufre el mayor descenso, con una caída del 14,53% en el conjunto de Galicia. En la provincia de Ourense, ese retroceso es aún mayor y se traduce en la pérdida de más de la quinta parte de sus lectores, en concreto el 21%.

Por su parte, Faro de Vigo, referente en la provincia de Pontevedra, pierde un 5,07% de su audiencia, mientras que El Progreso, líder en Lugo, retrocede un 10%.

Lectores de La Región. | La Región

Los datos amplían además el liderazgo de La Región en su ámbito natural de influencia. De los 71.000 lectores de prensa que hay en la provincia de Ourense, 55.000 eligen La Región para informarse a diario, lo que representa que casi ocho de cada diez leen esta cabecera.

A ello se suma otro dato significativo: el 73% de quienes leen La Voz de Galicia en Ourense también son lectores de La Región, un indicador que refleja la capacidad de la cabecera ourensana para atraer audiencias transversales y consolidar una posición dominante en el mercado provincial.

En un contexto de descenso generalizado de la prensa territorial gallega, mientras el mercado provincial se contrae La Región no solo resiste, sino que crece y amplía su liderazgo, consolidando una posición diferencial en términos de fidelidad, alcance e influencia en su territorio. Una evolución que confirma la fortaleza de un modelo periodístico basado en la cercanía, la información de proximidad y la conexión directa con la realidad de Ourense.

60.000 lectores diarios en el digital

Los datos confirman que La Región responde a lo que los lectores demandan también en internet: inmediatez, proximidad, rigor y una visión multimedia de su realidad. Alrededor de 60.000 personas se informan cada día en la página web (Fuente GFK). Su perfil destaca por la fidelidad y el reto diario es dar respuesta a ese lector asiduo, exigente y activo sin renunciar a incorporar nuevos usuarios. Además, la comunidad crece al sumar ya más de 200.000 seguidores en las redes sociales, los canales de chat o a través de las suscripciones a los contenidos digitales.

La encuesta de Quadernas Consultoría para el BNG consolida a La Región como referente absoluto en la ciudad

La prensa en la ciudad de Ourense, según la encuesta de Quadernas para el BNG | La Región

La prensa se afianza como la gran referencia de consumo para el seguimiento de la actualidad política, social y económica en Ourense. Así lo constata un informe elaborado por Quadernas Consultoría para el BNG. Según el estudio, La Región logra un liderazgo transversal que se impone en todos los barrios de la ciudad, en ambos géneros, en todas las edades y los simpatizantes de todas las fuerzas políticas.

El informe Reuters-Oxford destaca el valor de la confianza en la prensa local

La prensa local mantiene un papel crucial en el ecosistema informativo. Se la considera un claro refugio de la credibilidad, mientras la confianza general en las noticias en el ámbito global ha retrocedido ligeramente. Es una de las conclusiones más rotundas del último informe de consumo de información Digital News Report, elaborado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, y que analiza el papel de los medios y los hábitos informativos en 45 países.

Los periódicos locales son clave porque permiten el seguimiento de la actualidad más próxima al ciudadano y la que tiene más repercusión en su entorno. La prensa local se percibe como un medio confiable en un contexto de profunda transformación por el avance digital y la amenaza de la desinformación.

El informe destaca que tres de cada cuatro españoles están preocupados por no saber distinguir entre lo verdadero de lo falso en internet. Ante esta desconfianza, las cabeceras locales ganan peso por su relación directa, medible y menos difusa con sus lectores, así como con el territorio sobre el que informan. En un clima social en el que preocupa la tendencia a desconexión informativa, son las noticias locales las que captan más interés.