Largas colas y otras incidencias en los desvíos por la tractorada en la A-52

Los ganaderos y agricultores de Ourense llevan dos jornadas bloqueando un tramo de la A-52 en protesta por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. De esta forma, la indignación se trasladó a la arteria principal del sur de Galicia movilizando con fuerza a los tractores estacionados en Xinzo. Las consecuencias en el tráfico de esta movilización son diversas: accidentes, retenciones en los desvíos y cambios en las señales para mejorar la fluidez.

Un ejemplo es el accidente vivido este domingo en la N-525 a su paso por Xinzo de Limia, en el que el remolque de un camión se ha soltado de la cabeza tractora. La incidencia no acabó con heridos, pero sí provocó largas colas debido a que el vehículo quedó atascado en la rotonda que da acceso al polígono industrial, en la que está la incorporación a la A-52.

Las piezas del camión accidentado | B.L.

Este punto es bastante estrecho, de hecho no suelen pasar camiones de estas dimensiones, pero los vehículos se están viendo obligados a tomar estos caminos para evitar el bloqueo de la A-52. Según fuentes policiales, han sido varias las incidencias de estas características en las dos jornadas de protestas y por ello ya están atentos a estos desvíos. Otra consecuencia es el cambio de los semáforos en Xinzo de Limia, que permanecen en todo momento en ámbar, para favorecer la fluidez del tráfico.

Los semáforos de Xinzo permanecen en ámbar | B.L.

La tractorada en la A-52

Aún con el manto nocturno cubriéndolos, los agricultores y ganaderos lograron bloquear en ambos sentidos la A-52 a su paso por Abavides, en el kilómetro 188, la última salida —o entrada— hasta el 193, situado en el polígono industrial de Xinzo de Limia.

Con una operación que los asistentes calificaron “de película”, un extenso grupo de vehículos y tractores avanzó por las tierras del Limia hasta incorporarse por ambos sentidos a la A-52, estableciendo un bloqueo total pasadas las 5.30 horas de la madrugada.

La hoguera de la protesta, símbolo de estas últimas jornadas, también comenzó a arder en la vía decreciente del kilometraje, dirección Verín. Alimentada por palets, leña —y alguna que otra rueda ocasional—, sirvió de punto de encuentro para los cientos de personas allí concentradas, en una calma tensa ante la vigilancia de la Guardia Civil, cuyos agentes se contaban por decenas, e incluso del helicóptero, que seguía de cerca a los manifestantes.