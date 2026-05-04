La latitud de Ourense hace millones de años: una aplicación reconstruye la Tierra prehistórica

Una nueva iniciativa científica abre una ventana interactiva al pasado profundo del planeta. La plataforma Paleolatitude.org se presenta como una especie de “Google Maps de la prehistoria”, capaz de mostrar cómo ha cambiado la posición de cualquier punto de la Tierra a lo largo de los últimos 320 millones de años.

Dentro de este proyecto descubrimos que en el punto inicial de la investigación, Ourense se encontraba diez puntos por debajo del Ecuador, situándose en el hemisferio sur del planeta. Tras todos esos millones de años, la provincia se encuentra en 40 por encima, por lo que la provincia ha evolucionado en cincuenta grados. En el siguiente gráfico podemos observar la transformación.

La evolución de Ourense en gráfico. | Paleolatitude.org

El proyecto ha sido desarrollado por un equipo internacional de geocientíficos liderado por Douwe van Hinsbergen, profesor de tectónica global y paleogeografía en la Universidad de Utrecht. La herramienta se basa en el modelo paleogeográfico de Utrecht, una reconstrucción científica que permite seguir el movimiento de las placas tectónicas desde la era de Pangea hasta la configuración actual de los continentes.

El funcionamiento de Paleolatitude.org es sencillo desde el punto de vista del usuario, aunque detrás exista un complejo trabajo técnico acumulado durante años. Más allá de su valor académico, la herramienta tiene potencial educativo y divulgativo. Permite comprender de forma visual procesos como la deriva continental o la evolución de los climas antiguos, ayudando a contextualizar fenómenos actuales dentro de una historia geológica mucho más amplia.

Con este desarrollo, la comunidad científica da un paso más en la democratización del conocimiento sobre la Tierra, acercando al público general datos que hasta hace poco estaban restringidos a especialistas. Paleolatitude.org convierte así millones de años de historia en una experiencia accesible con solo unos clics.

¿Cómo se utiliza para buscar el terreno de tu casa?

El uso de Paleolatitude.org es sencillo e intuitivo. Basta con introducir una localización para obtener un gráfico que muestra cómo ha variado su latitud a lo largo del tiempo geológico. Una línea azul indica si ese punto se desplazó hacia el norte o hacia el sur. mostrando la latitud (en el eje vertical) a lo largo de millones de años (indicados como “edad (Ma)” en el eje horizontal).

Esta herramienta se configura especialmente útil para los paleoclimatólogos, científicos que reconstruyen los climas antiguos de la Tierra. El propio equipo de Utrecht estudia formaciones de hace 245 millones de años en los Países Bajos que apuntan a un clima parecido al del golfo Pérsico actual, con áreas desérticas junto a mares tropicales. El mapa interactivo abre además nuevas posibilidades para la paleontología y ya están desarrollando la versión de Paleotemperatura.

Al cruzar fósiles, latitudes antiguas y cinturones climáticos, los investigadores podrían identificar qué zonas se volvieron inhabitables tras extinciones masivas y cuáles actuaron como refugio para determinadas especies.