Entre leyendas y mitos, la provincia de Ourense se engalana con su “realismo máxico”

Desde mouras y príncipes, pasando por luces, menhires y batallas, los mitos fundacionales del patrimonio ourensano cuentan diversos orígenes y visiones. Más allá de los relatos teológicos, que explican la dilatada lista de monasterios, templos e iglesias enclavados en el territorio, muchos de estos también sitúan en Ourense a figuras históricas: desde Alfonso X “El Sabio”, quién habría pasado sus primeros años de vida en el Castelo de Maceda, donde habría aprendido el gallego, a Décimo Junio Bruto, conquistador romano que tras cruzar el río Lethes, actual Limia, se hizo con la comarca demostrando que no era el río del olvido.

La provincia también disfruta de mitos etiológicos, que explican el origen de las costumbres locales, además de las historias que, apoyándose en algo superior a la razón, intentaban antaño alejar a los vecinos de ellas, siendo hoy un reclamo turístico y baluarte de su patrimonio y la identidad local.

Naturaleza, mito, historia y tradición se dan la mano en diversos rincones de la provincia, siempre recomendables

Gracias a la unión de historia y leyenda, Ourense es un claro ejemplo de la Galicia “máxica”, en la que naturaleza, mito y tradición se dan la mano para confeccionar un relato que atrae a miles de visitantes cada año, y que, como los buenos misterios, todavía tiene mucho por desentrañar.

O Carballiño | La Pena dos Namorados, naturaleza e historia con leyenda de amores trágicos

La Pena dos Namorados, a orillas del río Arenteiro, no es solo un enclave de gran belleza paisajística, con dos gigantescas rocas coronando un paseo que ofrece estupendas vistas, sino que es también un lugar de historia y leyenda. Los historiadores lo relacionan con un asentamiento del período Paleolítico, y creen que pudo haber sido considerado un monumento mágico-religioso e incluso aparecieron en el lugar restos de una ermita. La leyenda asocia estas dos piedras a una pareja, Boán y Marta. El joven requirió los servicios de una pitonisa que preparó una bebida mágica. Si la joven no estaba enamorada, se encendería la chispa del amor, pero si ya lo estaba, perdería el juicio. Marta enloqueció al beber la poción y se lanzó desde las rocas. Boán, preso del dolor, decidió acompañar a su amada. Hay quien asegura que cuando sopla el viento, este trae consigo los lamentos del malaventurado joven.

La Pena dos Namorados es uno de los lugares pintorescos de Carballiño. | La Región

A Limia | Un menhir gigante enclavado en el corazón de la Lagoa de Antela

La comarca de A Limia cuenta por decenas los mitos y leyendas de su territorio. Quizás el más conocido es el cruce del río Lethes por Décimo Junio Bruto, el conquistador romano, una historia que hoy relata la Festa do Esquecemento.

El menhir de la “Pedra Alta”. | La Región

Además, la fábula de la Cidade de Antioquía, sumergida bajo las aguas de la Lagoa de Antela. De este relato existen diferentes versiones, aunque todas coinciden en que en la noche de San Xoán, todavía se pueden escuchar las campanas. En ese mismo territorio es donde está enclavada la Pedra Alta, un menhir de 3,50 metros encontrado en la misma laguna. Esta estructura megalítica, marcada con inscripciones posteriores, nos recuerda que A Limia ha sido hogar de muchas civilizaciones, y que todas han dejado su huella.

Valdeorras | La Cántara da Moura, donde el caminante puede volverse piedra

En A Veiga, a escasa distancia del pueblo, hay una senda que conduce a la Cántara da Moura, en el río Corzos. Los caminantes deberán tener cuidado si se encuentran con una hermosa mujer peinándose pues pueden acabar convertidos en piedras. Dice la leyenda que ronda allí una moura que, al romper el día, abandona su escondite de piedra para sentarse a orillas del río y peinar sus cabellos dorados valiéndose de un peine de oro, mientras espera a las jóvenes de la aldea de Corzos con el ganado. Cuando están a su altura, deja caer su peine y, si la joven lo recoge, la moura la recompensa con monedas de oro, pero si no se detiene, es castigada volviéndose piedra.

Cántara da Moura, a orillas del Corzos, en A Veiga. | La Región

O Ribeiro | El río subterráneo más caudaloso, “donde desaparecían as vacas”

El Sesume do Avia, en Avión, es considerado el río subterráneo más caudaloso de Europa en formaciones graníticas. El caudal del río se oculta de la superficie, circulando bajo tierra más de 250 metros.

Parte del Sesume do Avia, en Avión. | La Región

Los vecinos del lugar contaban que ahí “desaparecían as vacas” sin saber de la espectacularidad de las cavidades trabajadas por el agua y el tiempo. El Sesume se formó por el encaje del río en una fractura geológica que el agua continuó socavando durante años, arrastrando grandes bloques de granito por el cauce. La acumulación de rocas y la formación de cuevas subterráneas provoca que el Avia “desaparezca” en un tramo. Las cuevas formadas por la corriente del agua son dignas de visita y cuentan con ruta señalizada.

Allariz - Maceda | La misteriosa luz de “O Facho” ilumina la sierra de San Mamede

Muchos son los misterios que guarda la comarca, aunque algunos más desconocidos que otros. Si bien nombres como Romasanta o Santa Mariña de Augas Santas son reconocidos, otros relatos han quedado en segundo plano. Uno atiende a Alfonso X “O Sabio”, el autor de las “Cantigas de Santa María”, quien habría pasado su niñez en el Castelo de Maceda.

La sierra de San Mamede vista desde Piás (Maceda). | La Región

Los vecinos de las aldeas de la sierra de San Mamede son protagonistas de otra historia poco conocida. “O Facho do Castro” es una luz que recorre la sierra, visible desde varios puntos, siendo el más conocido Castro de Escuadro. Allí fue donde se instaló Francisco Conde en 1935 para intentar darle explicación, sin éxito alguno, como narró posteriormente en La Región.

Conso - Frieiras | Viana do Bolo permite conocer la verdadera “Maxia verde” de Galicia

El embalse de O Vao, junto a los ríos Bibei y Camba, dibuja un coqueto valle en el que se asienta buena parte del municipio vianés. Con más de medio centenar de núcleos de población, “la magia verde de Galicia”, como denominan muchos a esta localidad, destaca por su compleja y majestuosa orografía.

Vistas de Viana do Bolo desde el Cabo da Vila. | La Región

La Torre do Homenaxe se erige como el corazón histórico de este municipio. Hoy, este enclave no solo invita a descubrir su pasado, sino también a disfrutarlo en primera persona, con la posibilidad de adentrarse en un entorno privilegiado a través de rutas de senderismo que revelan su extraordinaria riqueza natural y paisajística.

Monterrei | Un castro que combina patrimonio recuperado y leyenda vitivinícola

La comarca encierra todo tipo de leyendas, una de las más arraigadas es la de la “Mao Negra” en Cualedro, que hace referencia a una mano negra que asustaba a sus habitantes, y que hoy en día sigue presente.

Castro Muro da Cidade recuperado en 2016 en Medeiros (Monterrei). | La Región

Cerca de la localidad cualedresa, en Medeiros (Monterrei), el castro Muro da Cidade fue recuperado hace 10 años. Este patrimonio milenario también encierra un mito popular en el lugar, el de la Moura Mara, que habitó el castro junto a su amado y cuya voracidad dejó al pueblo sin nada que comer. Tras hablar con ella para que se marchara y, en señal de agradecimiento, la Moura Mara regaló a Medeiros la vid para producir vino, producto estrella local.

Terra de Trives | San Cristovo, la memoria viva en un entorno natural privilegiado

Poblado de San Cristovo, Chandrexa. | La Región

El poblado de San Cristovo, en Chandrexa de Queixa, se presenta como destino interesante para quienes buscan un lugar diferente que visitar, donde historia y naturaleza se combinan de forma única. Su entorno, próximo al río Navea y rodeado de paisajes de gran valor natural, junto con el estado en el que aún se conserva su estructura, permiten al visitante recorrer un antiguo núcleo lleno de vida en el pasado y sumergirse en una atmósfera singular marcada por el silencio y la memoria. A pesar de su abandono, el conjunto mantiene un fuerte atractivo turístico por su carácter auténtico y por ofrecer una experiencia distinta, ideal para disfrutar de patrimonio o fotografía.

Terra de Caldelas | A Teixeira ofrece un paseo entre agua y piedra en O Sardiñeiro

El antiguo molino de O Sardiñeiro, en A Teixeira. | La Región

El molino y el puente de O Sardiñeiro, en A Teixeira, constituyen uno de esos rincones con especial encanto dentro de la Ribeira Sacra, donde patrimonio y naturaleza se funden en un mismo paisaje. Este enclave invita a disfrutar de un paseo tranquilo por senderos rodeados de vegetación, siguiendo el curso del río Edo, que en esta época del año baja caudaloso y aporta al recorrido un sonido constante y envolvente. La presencia del antiguo molino añade un valor etnográfico que transporta al visitante a otra época, convirtiendo la ruta en una experiencia atractiva para quienes buscan desconectar y descubrir lugares con historia en un entorno natural de gran belleza.