Listado de niños y niñas con plaza pública en las escuelas infantiles dependientes de la Xunta en Ourense

La educación infantil en las escuelas públicas de Galicia es 100% gratuita para todas las familias. Esta medida abarca tanto la etapa de 0 a 3 años (en escuelas infantiles o galescolas) como la de 3 a 6 años (segundo ciclo, impartida en los CEIP), con plazas que también incluyen horario ampliado y comedor.

Los tipos de centros de ensñanza pública infantil son:

De 0 a 3 años: Gestionadas directamente por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia o por los distintos Concellos (como la red de Galiña Azul).

De 3 a 6 años: Se imparten en los CEIP (Colegios de Educación Infantil y Primaria) y en los CPI (Centros Públicos Integrados), gestionados por la Consellería de Educación.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publca este viernes la resolución del proceso de admisión en las escuelas infantiles que dependen de la Xunta de Galicia: las de la Agencia Gallega de Servicios Sociales (Agass) y las del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar.

Las familias cuyos hijos habían obtenido plaza tienen diez días hábiles para formalizar la matrícula (del 1 al 12 de junio). Hay que tener en cuenta que hay familias admitidas que también obtuvieron plaza en otras escuelas infantiles de Galicia, por ejemplo, las municipales. Asimismo, en los listados hay casos de duplicidad, con familias admitidas en más de un centro de la Administración autonómica, ya que se puede solicitar plaza en más de un. Por ello, una vez concluido este período de matriculación, la Xunta irá adjudicando las plazas que queden libres a las familias que la habían solicitado y no la habían obtenido en esta primera fase.

En estos listados se puede consultar la lista provisional de admitidos:

Escuelas infantiles de la Axencia Galega de Servizos Sociais

Documento E.I. A Farixa (Ourense) Consúltalo

Documento E.I. Antela (Ourense) Consúltalo

Documento E.I. Antela - Persoal Xunta (Ourense) Consúltalo

Documento E.I. Virxe de Covadonga (Ourense) Consúltalo

El curso escolar 2026-2027 comenzará el próximo día 4 de septiembre. La atención educativa 0-3 será de nuevo gratuita, para todo el alumnado y en todos los centros, con independencia de su titularidad (pública, de iniciativa social o privada). La Xunta recuerda que este programa de la gratuidad permite que Galicia lidere la tasa de escolarización en el primero ciclo de Educación Infantil, con casi un 65% y 15 puntos por encima del promedio nacional.