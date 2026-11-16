La lluvia seguirá marcando la semana en la provincia de Ourense tras las riadas de este domingo

La lluvia seguirá siendo protagonista en Ourense durante toda la semana, con precipitaciones previstas hasta el domingo y un descenso de las temperaturas a partir del jueves.

Las lluvias que dejaron importantes acumulaciones de agua y riadas este domingo no darán tregua a Ourense durante los próximos días. La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una semana marcada por la inestabilidad, los cielos cubiertos y las precipitaciones, que se mantendrán en la provincia al menos hasta el domingo.

Este lunes, 16 de noviembre, Ourense tendrá una jornada pasada por agua, con una probabilidad de precipitación del 100%. Las temperaturas se moverán entre los 14 grados de mínima y los 19 de máxima, en un día de cielos cubiertos y viento del sur. La situación continuará durante el martes, cuando se esperan lluvias durante toda la jornada y temperaturas similares, con máximas de 18 grados.

El miércoles tampoco traerá una mejoría significativa. La Aemet mantiene la previsión de cielos muy nubosos y precipitaciones, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100%. Los termómetros oscilarán entre los 10 y los 20 grados, por lo que será una de las jornadas más suaves de la semana.

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Avisos por lluvia en el sur de Ourense y otras zonas de Galicia

La inestabilidad también dejará avisos meteorológicos en Galicia durante los próximos días. Según la previsión de la Aemet, el sur de Ourense figura entre las zonas con avisos por fenómenos adversos, junto con otros puntos de la comunidad como el interior de Pontevedra, el Miño de Pontevedra, el oeste y suroeste de A Coruña y A Mariña.

Los avisos se extienden también al litoral gallego, con riesgo por fenómenos costeros en distintos tramos del mar. Entre las zonas señaladas figuran el litoral de Pontevedra, el noroeste de A Coruña, Costa da Morte y la costa de A Mariña. El nivel máximo de aviso previsto para España es el naranja.

Bajada de las temperaturas a partir del jueves

El cambio más apreciable llegará el jueves, cuando las temperaturas máximas caerán hasta los 15 grados, cuatro menos que el día anterior. Las mínimas también bajarán, hasta situarse en torno a los 9 grados. La lluvia seguirá presente, con cielos muy nubosos y precipitaciones previstas durante buena parte del día.

De cara al viernes, la previsión mantiene los intervalos nubosos y las lluvias, con temperaturas de entre 9 y 17 grados. El sábado y el domingo tampoco se espera que desaparezcan las precipitaciones, aunque las temperaturas máximas se mantendrán más contenidas, alrededor de los 14 y 15 grados.

Así, Ourense encara una semana sin una tregua clara de las lluvias, después de los episodios de inundaciones registrados este domingo. La previsión apunta a que la inestabilidad continuará durante buena parte de la semana, mientras los termómetros irán perdiendo grados a medida que se acerque el fin de semana.