Luis Carlos de la Peña, escritor: "Ourense tiene más de lo que creemos, pero menos de lo que necesitamos"

Nacido en Eibar en 1958, exalcalde de Baiona y afincado en Allariz, Luis Carlos de la Peña presenta mañana a las 19,30 horas su libro “Campo del Desafío” en la Librería Tanco, en un acto conducido por el periodista Carlos Risco. La obra recoge una selección de los artículos que publica en este periódico.

Pregunta. ¿Qué se va a encontrar el lector cuando abra Campo del desafío?

Respuesta. Fundamentalmente un libro de proximidad, basado en artículos de prensa diaria y con un tono de amabilidad o de falsa amabilidad. Responde a una práctica común en nuestra literatura -de Ortega a Azorín, de Cunqueiro a Vicente Risco en aquel delicioso “Libro de las horas”- y a la idea de Cioran de escribir para quitarse un peso de encima, ofreciendo de paso una segunda vida a lo que es el artículo en la prensa diaria.

P. ¿De dónde procede el título y qué refleja?

R. Alude a un ámbito muy concreto de la geografía orensana: la zona de la capilla de Los Remedios junto al puente romano, donde hoy está el pabellón de deportes. Durante mucho tiempo era allí donde se resolvían los duelos de honor y por eso recibía ese nombre. Además, encierra una segunda significación: quienes escribimos en los periódicos estamos convocados a desafiar los lugares comunes y cierto sentido común que impera en la sociedad para desenmascararlo.

R.

P. ¿Por qué decidió prescindir de la actualidad política?

R. Porque los acontecimientos políticos tienen una vida muy efímera y vivimos un presente acelerado y polarizador. Un libro recopilatorio publicado un año después perdería toda su frescura. He preferido centrarme en constantes cotidianas con mayor pervivencia, como la cultura, los creadores, los empresarios y las realidades sociales o tradicionales, que traen al primer plano aspectos que a veces pasan desapercibidos. La política es una actividad complementaria y subordinada: ayuda a gestionar el orden social, pero la plenitud y la libertad del ser humano se alcanzan a través de la cultura.

P. Usted nació en Eibar, fue alcalde de Baiona y ahora reside en Allariz. ¿Cómo termina un vasco enamorándose tanto de Galicia?

R. Para enamorarse solo hay que tener los ojos abiertos y la actitud propicia. Ourense en particular encierra muchas más cosas de las que creemos y conocemos. Dedicarle tiempo a estudiar a sus creadores, su paisaje y su geografía desde una visión “oteriana” ayuda mucho a este acercamiento. Recomiendo patear el país, en el sentido literal y figurado, porque si tras conocerlo no surge el enamoramiento es que estamos muy torpes o muy despistados.

P. Con el nivel de linchamiento público y polarización de hoy, si tuviera que meterse en política, ¿tomaría la misma decisión?

R. Ahora hay una gran urgencia en Ourense por reconocerse en sus administradores municipales. Existe una dicotomía dolorosísima entre el Ourense culto y burgués de siempre y la banalización actual de la gestión del Concello. A la mala política se la combate con razón, conocimiento y trabajo con la ciudadanía. En Ourense urge un cambio que va más allá del actual alcalde para recuperar el tiempo perdido, por lo que es urgente que las personas más capaces den un paso al frente.

P. Si tuviera que quedarse con una idea final para el lector, ¿cuál sería?

R. Que Ourense tiene más de lo que creemos y conocemos, pero menos de lo que necesitamos. Tenemos todas las potencialidades para dar un paso adelante en desarrollo económico y cultural, pero nos falta dar un paso de profesionalidad y de ambición. Ourense vive ensimismada en su pasado y hace falta una apuesta firme por el futuro, por la innovación y por cambiar muchas cosas, tal como han hecho algunas de nuestras empresas más punteras.