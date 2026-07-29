Luis Menor reivindica el peso de la Diputación de Ourense con una inyección histórica de 103 millones

Luis Menor presentó en el Pazo de Vilamarín el balance de los tres primeros años de mandato al frente de la Diputación de Ourense.

A un año de concluir el actual mandato, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, hizo este miércoles balance de la gestión del organismo provincial en un acto celebrado en el Pazo de Vilamarín. El dirigente puso el acento en el crecimiento del presupuesto, el aumento de la financiación a los ayuntamientos y la inversión en infraestructuras y políticas sociales, al tiempo que reclamó una flexibilización de las reglas fiscales que limitan la capacidad de gasto de las administraciones locales.

El presupuesto de la institución ha aumentado un 21,44 % desde 2023, al pasar de 91 millones de euros a los 110,5 millones del ejercicio actual. Según explicó Menor, este incremento ha permitido reforzar la financiación municipal hasta alcanzar una cifra "inédita": más de 103,2 millones de euros destinados directamente a concellos y mancomunidades durante los tres primeros años del mandato. Solo el Plan CooperOU dispone este año de una dotación de 19 millones de euros.

No obstante, el presidente provincial insistió en que la normativa estatal de estabilidad presupuestaria sigue condicionando la gestión económica de la Diputación, obligándola a inmovilizar 3,5 millones de euros pese a tratarse, afirmó, de una administración "saneada y con deuda cero". Por ello volvió a reclamar una reforma del actual marco fiscal.

Fondos europeos y proyectos estratégicos

La captación de financiación europea ha sido otro de los ejes destacados del balance. La Diputación ha participado en cerca de medio centenar de proyectos por un importe superior a 67 millones de euros, de los que ya gestiona 30,7 millones.

Entre las principales actuaciones figuran los Planes de Actuación Integrada (PAI) de Valdeorras y Ourense Sur, así como el PERTE del ciclo del agua, dotado con 16,3 millones de euros, que ya ha permitido instalar unos 65.000 contadores digitales en 79 concellos y que culminará con la construcción del Centro Inteligente para la Gestión Provincial del Agua.

En el ámbito de la colaboración institucional, Menor destacó que la Diputación mantiene acuerdos con la Xunta por valor de 13,2 millones de euros para actuaciones en el rural, servicios sociales, turismo o prevención de incendios, además de nuevas inversiones para la modernización de plazas de abastos.

Más inversión en carreteras y respuesta ante emergencias

Las infraestructuras constituyen otra de las principales áreas de inversión. En estos tres años la Diputación ha destinado 25,5 millones de euros a la conservación y mejora de la red provincial de carreteras, integrada por 1.850 kilómetros, una cifra muy superior a la de ejercicios anteriores.

El presidente también puso en valor la respuesta de la institución ante los incendios forestales, inundaciones y riadas registradas en la provincia, asegurando que el área de Infraestructuras atendió más del 80 % de las solicitudes realizadas por los municipios.

Bienestar, vivienda y termalismo

El balance también reflejó el incremento de la inversión social. Desde 2024, la Diputación ha destinado más de 13 millones de euros a programas de bienestar, con el refuerzo del Servicio de Ayuda en el Hogar, que alcanza a 91 municipios y atiende a más de 1.100 personas, así como de la teleasistencia gratuita, que supera los 3.000 usuarios.

En materia de vivienda, el Plan Provincial ha pasado de una dotación inicial de 500.000 euros a 1,2 millones, con la previsión de alcanzar los 1,5 millones, mientras que también se han incrementado las ayudas para adaptar viviendas de personas mayores y las subvenciones destinadas al tercer sector.

Menor destacó igualmente el peso que ha adquirido el Termalismo Social, con cerca de 28.000 beneficiarios desde su puesta en marcha y un impacto económico superior a 7,5 millones de euros en los balnearios participantes.

Mirando a 2027

Durante su intervención, el presidente provincial se mostró convencido de que 2027 será el año de la Ribeira Sacra, después de que la candidatura a Patrimonio Mundial fuera aplazada para completar su documentación. "No tenemos que empezar de cero; tenemos una candidatura sólida", afirmó.

De cara al último año del mandato, avanzó que la Diputación prevé aumentar el Plan CooperOU hasta los 20 millones de euros, seguir captando fondos europeos, impulsar nuevos proyectos de digitalización y consolidar actuaciones vinculadas al termalismo, el turismo y los caminos jacobeos.