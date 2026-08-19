Mala calidad del aire durante más de un día en dos municipios de Ourense por los incendios

Dos puntos de medición de la provincia de Ourense presentan mala calidad del aire, según el Índice de Calidad del Aire (ICA) de MeteoGalicia. La situación afecta a la ciudad Ourense, en la estación de Gómez Franqueira, y a Xinzo de Limia, mientras que Laza mantiene un nivel regular.

Los datos reflejan un episodio reciente marcado principalmente por la presencia de ozono (O₃) y partículas en suspensión, aunque los contaminantes que condicionan el índice son diferentes en cada estación. La previsión apunta, no obstante, a una mejora de la calidad del aire en las próximas horas.

También el humo de los incendios está afectando en la calidad del aire, por lo que se recomienda reducir la exposición, especialmente entre las personas con enfermedades respiratorias. Como medida de precaución, se aconseja mantener las ventanas cerradas, evitar el ejercicio físico al aire libre y mantenerse bien hidratado. En caso de tener que permanecer en el exterior durante un periodo prolongado y existir una elevada presencia de humo, se recomienda utilizar una mascarilla FFP2. Según las previsiones meteorológicas, el cambio de viento previsto favorecerá una mejora progresiva de la calidad del aire durante las próximas horas.

Ourense empeora de un nivel favorable a uno malo

En la estación de Gómez Franqueira, en Ourense ciudad, el ICA ha pasado de un nivel favorable a una situación calificada como mala. Durante la jornada anterior, el índice se mantuvo en niveles favorables entre las 02:00 y las 16:00 horas, después de registrar algunos valores regulares durante la madrugada. Posteriormente, la calidad del aire empeoró debido principalmente a la presencia de partículas PM2,5 y ozono (O₃).

El ozono troposférico puede aumentar en determinadas condiciones meteorológicas, especialmente cuando se combinan radiación solar y temperaturas elevadas. Las partículas PM2,5, por su parte, son contaminantes de pequeño tamaño que pueden proceder de diferentes fuentes y cuya concentración también está condicionada por las condiciones atmosféricas.

Xinzo de Limia también registra un índice desfavorable

En Xinzo de Limia, el ICA presenta igualmente un nivel de mala calidad del aire. La estación mantuvo valores regulares durante buena parte de la jornada anterior, entre las 02:00 y las 15:00 horas, antes de que el índice empeorase. En este caso, los principales contaminantes asociados al nivel registrado son las partículas PM10 y el ozono (O₃).

Al igual que ocurre en Ourense, los datos del ICA permiten conocer qué contaminantes están condicionando la calidad del aire, pero no determinan por sí solos cuál es el origen concreto de esas partículas o del ozono. Por ello, con los datos disponibles no se puede afirmar que este episodio se deba específicamente al tráfico, un incendio, actividad industrial o la llegada de polvo sahariano.

Laza mantiene una calidad del aire regular

La situación en Laza es diferente. El índice se mantiene en términos generales en un nivel regular, aunque la estación registró un episodio puntual de mala calidad durante la jornada anterior.

Entre las 10:00 y las 12:00 horas se alcanzaron valores favorables, una situación que volvió a registrarse a las 08:00 horas del día en curso. Sin embargo, entre las 20:00 y las 23:00 horas de la jornada anterior, el ICA descendió a niveles malos debido principalmente a la presencia de ozono (O₃).

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La previsión apunta a una mejora del aire

Pese a los niveles desfavorables registrados en Ourense y Xinzo de Limia, la previsión del Índice de Calidad del Aire apunta a una evolución favorable en las tres estaciones de medición. De este modo, tanto Ourense como Xinzo de Limia y Laza podrían recuperar niveles más favorables durante las próximas horas.

El episodio deja así una situación desigual en la provincia: Ourense y Xinzo de Limia presentan actualmente mala calidad del aire, mientras que Laza se sitúa en un nivel regular. En los tres casos, sin embargo, la tendencia prevista es positiva.