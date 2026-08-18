Un fuerte olor a humo invade Ourense en una jornada de varias alertas

La provincia de Ourense vivió una jornada marcada por el calor extremo y los incendios forestales, con hasta cuatro alertas por fuego activas en distintos puntos. El olor a humo llegó a Ourense, San Cibrao das Viñas y Allariz, mientras la situación más preocupante se registraba en A Gudiña, donde las llamas afectaron a entre 10 y 12 hectáreas.

Cortamos o lume, e non houbo problema de que pasara ao pobo"

Las llamas se originaron en la parroquia de Carracedo da Serna y, según ha indicado la consellería de Medio Rural, se encuentra estabilizado tras quemar entre 10 y 12 hectáreas. En la extinción han trabajado tres agentes, seis brigadas, tres vehículos motobomba y una pala, además de un técnico. En cuanto a medios aéreos, se desplegaron ocho aviones y cuatro helicópteros; apoyados por el Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES).

El alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, comentaba que “fomos co camión dende A Gudiña para defender, e fixemos un bo traballo. Cortamos o lume, e non houbo problema de que pasara ao pobo”.

Extinguidos

Agardamos que non haxa máis intentos. A vixiancia vai a ser moi intensa"

En cuanto al resto de alertas vividas, afortunadamente se cuentan ya como extinguidas. La más importante correspondía a la parroquia de Requiás, en el concello de Muíños, donde el fuego se iniciaba a las 11,36 horas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Poco después de las 15,00 horas se declaraba extinguido tras quemar 0,12 hectáreas, y habiendo desplegado en la zona un agente forestal, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero. Plácido Álvarez Dobaño, alcalde de Muíños, indicaba que "agardamos que non haxa máis intentos. A vixiancia vai a ser moi intensa".

Las otras dos alertas correspondieron a A Rúa de Valdeorras, donde se extinguió un conato, tras quemar 0,2 hectáreas, con la intervención de dos agentes forestales, tres brigadas y dos motobombas; y en Vide -Baños de Molgas-, donde dos agentes, cuatro brigradas y dos motobombas extinguieron un fuego que quemó 0,52 hectáreas.

También urbanos

La ciudad no escapó a la jornada, registrándose a las 19,37 horas un incendio en una finca de la zona de A Cuña que movilizó a los bomberos de Ourense y la Policía Local. Las primeras indagaciones hablan de un incendio de maleza.