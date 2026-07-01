¿Sabe usted que la maleza invade aceras y preocupa a vecinos en verano por riesgo de incendios?

¿Sabe usted que la permisividad en la ciudad con la maleza en fincas particulares empieza a ser preocupante? ¿Que, en pleno verano y con las serpientes más presentes que nunca, las silvas se comen a las aceras? ¿Que ya va siendo hora de que el Concello deje de mirar para otro lado? ¿Que la acumulación de vegetación descontrolada bajo el sol abrasador es un polvorín que amenaza directamente a las viviendas colindantes?