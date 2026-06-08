Mapa | Consulta aquí los concellos de Ourense afectados por la plaga de la flavescencia dorada de la vid

DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 8 de junio
26 PARROQUIAS
La flavescencia dorada de la vid continúa avanzando en la provincia de Ourense y ya afecta a 26 parroquias repartidas en ocho municipios, según la última actualización de la zona demarcada publicada en el Diario Oficial de Galicia.
La expansión de la enfermedad, detectada con nuevos casos en 2025, ha obligado a reforzar las medidas de control en el territorio para frenar su impacto en el sector vitivinícola gallego, uno de los más importantes del rural ourensano.
El objetivo de esta ampliación es mantener y reforzar las medidas fitosanitarias de cuarentena, orientadas a la erradicación y control de la enfermedad en las vides. La Xunta recuerda que la aparición de nuevos positivos detectados en 2025 ha sido determinante para la expansión de las zonas vigiladas.
La flavescencia dorada es una de las enfermedades más graves que afectan a la vid, con un impacto directo en la productividad y la supervivencia de las plantaciones. Su expansión en distintas zonas de Galicia mantiene en alerta al sector vitivinícola, especialmente en áreas de alta tradición como el Ribeiro.
La Xunta insiste en la importancia de la colaboración de viticultores y administraciones para contener su avance y proteger uno de los pilares económicos y culturales del rural gallego.
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