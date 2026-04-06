Mapa | La ruta que termina en una cascada oculta en Ourense y triunfa en las redes: "Qué descubrimiento"

La creadora viaxa.con.andrea ha vuelto a poner en el mapa un rincón desconocido de la provincia de Ourense con un vídeo que ya suma miles de reproducciones. En él muestra la belleza de la fervenza da Cidadella, una cascada escondida en Vilardevós, así como el sencillo recorrido para llegar hasta ella.

El contenido, acompañado de datos prácticos y coordenadas, ha despertado el interés de numerosos usuarios, que no han dudado en comentar su sorpresa con mensajes como “me encanta este descubrimiento” o “tendré que ir”.

#rutas #fervenza ♬ Syncopated Swing - Kairo Vibe @viaxa.con.andrea 📍Vilardevós, Ourense Esta impresionante fervenza conta coa súa ruta circular de 2,63 km. 41º 53' 07.0" N - 7º 13' 01.1" W Neste lugar estratéxico existen rutas de contrabando que se empleaban na posguerra, aínda que esta actividade está documentada dende o S.XV. Hoxe en día esas rutas son excepcionais para o senderismo, e unha delas pasa por este punto. #galicia

Una ruta con historia que conduce a la fervenza da Cidadella

Más allá de su reciente popularidad en redes, la cascada da Cidadella forma parte de un entorno con gran valor natural e histórico en el sureste de la provincia de Ourense, muy cerca de la frontera con Portugal.

El acceso se realiza a través de una ruta circular de unos 2,6 kilómetros, de dificultad baja y apta para la mayoría de caminantes. El recorrido transcurre entre bosques autóctonos y zonas de vegetación densa, siguiendo antiguos senderos tradicionales que conservan su trazado original. Puedes seguirla en este mapa.

Uno de los aspectos más singulares de esta ruta es su pasado: estos caminos fueron utilizados durante siglos como rutas de contrabando, especialmente en la posguerra, aunque existen referencias de su uso ya desde el siglo XV. Hoy en día, lejos de aquel contexto, se han reconvertido en itinerarios ideales para el senderismo.

El punto final del recorrido es la propia cascada, una caída de agua que, aunque no es de gran tamaño, destaca por su belleza natural, como puede verse en el vídeo.