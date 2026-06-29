¿Sabe usted que Marisa Melero Vélez es oficialmente la nueva teniente fiscal de Ourense?

¿Sabe usted que la fiscal Marisa Melero Vélez es oficialmente la nueva teniente fiscal de Ourense, o lo que es lo mismo, la número 2 de la Fiscalía en el terruño? -¿Que el cargo ya apareció reflejado en el boletín que lo hace oficial, es decir el del Estado (BOE)? ¿Que sustituye a Julián Pardinas, tras su jubilación el pasado año? ¿Que la veterana fiscal también es la delegada de Violencia de Género? Noraboa!