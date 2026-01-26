Sanidad y sindicatos llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco

Médicos del CHUO en la manifestación sanitaria de Madrid del pasado mes de diciembre

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos llegaron a un acuerdo este lunes para la aprobación del texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco. Ahora este debe pasar por el Consejo de Ministros antes de continuar con la tramitación parlamentaria.

"Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renovarse 22 años", expresó la ministra de Sanidad, Mónica García.

García calificó este lunes como un día importante y grande para el Sistema Nacional de Salud y sus profesionales tras más de 60 reuniones en los últimos tres años. "La democracia es diálogo y lo demás es ruido, y gracias al diálogo hemos podido llegar hasta aquí", apuntó la ministra.

También reconoció en rueda de prensa con los representantes sindicales salvo CIG-Saúde, que no está en el acuerdo, que este es el más amplio alcanzado nunca para un estatuto de estas caraterísticas.

Siguientes pasos a seguir

Tras la firma de este acuerdo donde se aprueba el texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco deben darse más pasos.

El primero de ellos es el paso por el Consejo de Ministros, que debe autorizar el inicio formal de su tramitación. Después, se solicitarán los informes preceptivos a los ministerios con competencias afectadas, entre ellos Hacienda, Economía, Función Pública y Seguridad Social, y se analizará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

En una segunda vuelta por el Consejo de Ministros debe ser aprobado y remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación legislativa.

García se mostró optimista y espera que se pueda conseguir la aprobación del Estatuto Marco antes de que acabe la actual legislatura.

"Espero que dé tiempo. Es un texto muy trabajado y como ya ha dicho alguna organización sindical, esperemos que no se desnaturalice, porque aquí están plasmadas las reivindicaciones de 20 años de los profesionales".

¿Qué contiene este nuevo Estatuto Marco?

En este destacan mejorar en áreas como los derechos del personal, la clasificación profesional, la jornada de trabajo, el acceso al empleo, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la salud laboral, entre otras materias.

En cuanto al reconocimiento salarial ligado al nuevo modelo de clasificación profesional, los dirigentes sindicales han detallado que se establecerá una correspondencia entre los niveles de clasificación y los niveles retributivos de modo que no se mantengan estructuras "obsoletas", estructurando las nuevas retribuciones básicas en función del grupo de clasificación correspondiente a cada nivel de titulación académica y especialización, así como en función del nivel de responsabilidad asumido.

"Se necesita el compromiso del resto de ministerios implicados, fundamentalmente Hacienda, y queremos que la negociación del modelo retributivo, al que hemos condicionado nuestro apoyo a este anteproyecto de ley, se inicie ya, pues ya vamos tarde", ha señalado la presidenta de SATSE, Laura Villaseñor.

Además, el Estatuto reconoce el derecho al acceso voluntario a la jubilación parcial; la jornada laboral de 35 horas semanales, y la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En cuanto a las guardias que hace el personal sometido a este régimen dentro del SNS, el Estatuto Marco las limita a un máximo de 17 horas seguidas, eliminando la posibilidad de extenderlas a 24 horas salvo por consentimiento voluntario, y reduce la jornada semanal máxima a 45 horas para quienes realicen guardias.

Respecto al acceso a un empleo digno y de calidad, se contempla que los procesos de selección del personal estatutario fijo se realicen con una frecuencia al menos bienal, resolviéndose en un plazo máximo de 18 meses.