El segundo mejor arranque de año en la creación de empresas en Ourense

La inercia emprendedora con la que Ourense cerró 2025 se mantiene firme en el arranque del presente año. Según los datos recogidos por el Boletín Oficial del Registro Mercantil, un total de 38 empresas iniciaron su actividad durante el primer mes de 2026, todas ellas constituidas bajo la fórmula jurídica de sociedad limitada.

Esta cifra representa el segundo mejor mes de enero en creación de empresas, pero el verdadero salto está en el capital: mientras que en 2025 la inversión total fue de 882.701 euros, en este inicio de 2026 la cuantía se ha multiplicado hasta alcanzar los 2,63 millones de euros. Se trata de la mayor cifra invertida en aperturas desde 2016. De hecho, si el capital inicial se repartiera equitativamente, cada nueva empresa tendría una valoración cercana a los 70.000 euros.

Los 2,63 millones de euros invertidos suponen la mayor cantidad de las década para crear nuevas empresas

Para encontrar una inversión tan elevada en los registros hay que remontarse al año 2021, coincidiendo con los primeros periodos de desconfinamiento tras la pandemia, cuando se invirtieron 2,42 millones de euros para la puesta en marcha de 33 compañías.

Completa el podio histórico el año 2017, que se mantiene como el ejercicio más fructífero para el emprendimiento ourensano, con un total de 435 empresas operativas a lo largo de todo aquel periodo anual.

Repunte industrial

El análisis de los sectores en los que se emprende en la provincia revela una apuesta renovada por la industria. Entre las nuevas compañías constituidas destaca una dedicada a la fabricación de materiales de plástico y caucho, así como otra enfocada en la fabricación de mobiliario. Por otro lado, dos empresas comenzaron a prestar servicios de consultoría, mientras que tres se inscribieron en el sector inmobiliario.

El motor principal volvió a ser el comercio minorista, que aglutina la séptima parte de los negocios inaugurados, seguido de cerca por la hostelería, que suma tres nuevas sociedades. En lo que respecta al sector turístico, el registro mercantil contabilizó dos nuevos proyectos.