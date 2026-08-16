Se desactiva la situación 2 del incendio de Fumaces que afecta ya a unas 30 hectáreas

La Consellería do Medio Rural ha desactivado la situación 2 en el incendio forestal declarado este sábado en la parroquia de Fumaces e A Trepa, en el concello de Riós, después de que esta medida preventiva fuese decretada por la proximidad de las llamas al núcleo de población de Fumaces.

El fuego se inició a las 16,54 horas del sábado, 15 de agosto, y continúa activo. Según las últimas estimaciones provisionales facilitadas por la Xunta, el incendio ha afectado a una superficie de alrededor de 30 hectáreas, una cifra superior a las 20 hectáreas que se estimaban inicialmente.

El incendio que se mantiene activo en Fumaces | Xesús Fariñas

La evolución del incendio ha permitido desactivar la situación operativa de emergencia, aunque los efectivos continúan trabajando en la zona para avanzar en las labores de extinción y estabilizar completamente el fuego.

Hasta el momento, el operativo movilizado está compuesto por dos técnicos, doce agentes, diecisiete brigadas, trece motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones.

La situación 2 había sido activada durante la jornada del sábado como medida preventiva ante la cercanía del incendio a las viviendas del núcleo de Fumaces. Una vez reducida esa situación de riesgo, la Consellería do Medio Rural ha procedido a su desactivación.