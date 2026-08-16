Se desactiva la situación 2 del incendio de Fumaces que afecta ya a unas 30 hectáreas
AMPLIO DESPLIEGUE
La medida preventiva había sido activada por la cercanía de las llamas al núcleo de Fumaces, mientras el operativo continúa trabajando en la zona.
La Consellería do Medio Rural ha desactivado la situación 2 en el incendio forestal declarado este sábado en la parroquia de Fumaces e A Trepa, en el concello de Riós, después de que esta medida preventiva fuese decretada por la proximidad de las llamas al núcleo de población de Fumaces.
El fuego se inició a las 16,54 horas del sábado, 15 de agosto, y continúa activo. Según las últimas estimaciones provisionales facilitadas por la Xunta, el incendio ha afectado a una superficie de alrededor de 30 hectáreas, una cifra superior a las 20 hectáreas que se estimaban inicialmente.
La evolución del incendio ha permitido desactivar la situación operativa de emergencia, aunque los efectivos continúan trabajando en la zona para avanzar en las labores de extinción y estabilizar completamente el fuego.
Hasta el momento, el operativo movilizado está compuesto por dos técnicos, doce agentes, diecisiete brigadas, trece motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones.
La situación 2 había sido activada durante la jornada del sábado como medida preventiva ante la cercanía del incendio a las viviendas del núcleo de Fumaces. Una vez reducida esa situación de riesgo, la Consellería do Medio Rural ha procedido a su desactivación.
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