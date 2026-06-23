Los mejores planes para la noche de San Juan cerca de Ourense: de las hogueras de A Coruña al São João de Oporto

La noche más corta del año, del 23 al 24 de junio, vuelve a encender Ourense y el resto de Galicia. Miles de hogueras iluminarán playas, plazas y aldeas en San Juan, una de las citas más esperadas del calendario gallego, que ofrece opciones para todos los gustos: desde grandes concentraciones junto al mar hasta escapadas tranquilas en plena naturaleza.

Para quienes viven en Ourense, la ventaja es clara: en apenas dos horas de coche es posible elegir entre algunas de las celebraciones más importantes. Además, alrededor de toda la provincia se podrán disfrutar de sardiñadas, churrasco o pancetadas durante las últimas horas del día.

Estas son algunas de las mejores propuestas para disfrutar de la noche más corta del año.

A Coruña, la referencia del San Juan en Galicia

La ciudad de A Coruña celebra una de las fiestas más multitudinarias de España, declarada de Interés Turístico Internacional, con decenas de miles de personas reuniéndose en las playas de Riazor y Orzán.

Desde primera hora de la tarde comienzan a instalarse grupos de amigos y familias que cenan al aire libre antes de la medianoche. Cuando llega el momento, las hogueras toman la arena y el fuego se convierte en protagonista de una noche que se prolonga hasta el amanecer.

Para muchos ourensanos, recorrer los algo más de 200 kilómetros que separan ambas ciudades sigue siendo el mejor plan posible para dar la bienvenida al verano.

Distancia desde Ourense: 215 kilómetros.

Tiempo aproximado: 2 horas y 15 minutos.

Oporto y el São João más multitudinario de Portugal

El São João de Oporto se ha convertido en una alternativa cada vez más popular entre los gallegos. La ciudad vive durante toda la noche una auténtica fiesta con conciertos, fuegos artificiales sobre el Duero y miles de personas ocupando calles y plazas hasta el amanecer.

La cercanía con Ourense convierte esta opción en una escapada perfectamente asumible incluso para quienes deciden salir a última hora.

Distancia desde Ourense: 170 kilómetros.

Tiempo aproximado: 2 horas.

Vigo y las hogueras junto a la ría

La ciudad olívica ofrece una versión diferente del San Juan. Menos masificada que A Coruña, Vigo combina celebraciones urbanas con fiestas tradicionales en distintas parroquias. Una de las más conocidas es la de Alcabre, donde cada año se organizan actividades gastronómicas, actuaciones musicales y una gran hoguera que reúne a miles de asistentes.

Además, la cercanía de las playas permite disfrutar del ambiente junto al mar sin necesidad de desplazarse hasta las grandes concentraciones coruñesas.

Distancia desde Ourense: 110 kilómetros.

Tiempo aproximado: 1 hora y 20 minutos.

Pontevedra y Sanxenxo: una noche entre playas y cacharelas

Las Rías Baixas son otro de los destinos clásicos para esta fecha. Sanxenxo, Poio o Pontevedra celebran numerosas hogueras repartidas por playas y espacios públicos. La combinación de gastronomía, ambiente veraniego y tradición convierte a la comarca en una apuesta segura para quienes buscan una noche festiva sin recorrer demasiados kilómetros.

Distancia desde Ourense: entre 120 y 140 kilómetros.

Tiempo aproximado: 1 hora y 40 minutos.

San Xoán de Río: la fiesta más auténtica de la provincia

Quienes prefieran no salir de Ourense también tienen opciones.

El municipio de San Xoán de Río mantiene una de las celebraciones más vinculadas a la tradición popular. Verbenas, gastronomía y ambiente vecinal recuerdan cómo se celebraba esta fecha mucho antes de que las grandes ciudades monopolizasen la atención. Es una propuesta especialmente atractiva para familias y para quienes buscan recuperar la esencia de las fiestas de pueblo.

Distancia desde la ciudad de Ourense: 60 kilómetros.

Tiempo aproximado: 50 minutos.

Andaina en O Barco

O Barco de Valdeorras acoge la X Andaina Popular de San Xoán, una cita que une deporte, convivencia y tradición. La actividad comenzará a las 20:30 con la salida de la categoría Peques, y a las 21:00 partirá la andaina popular de 6 km, con salida y llegada en la Praza Otero Pedrayo de Viloira.

Al finalizar, habrá una pancetada popular, sorteo de productos típicos y premios a los mejores disfraces de San Xoán.