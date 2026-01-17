UN CENTENAR EN EL MERCADO
La falta de pisos en alquiler obliga a los interesados a compartir vivienda
EXPLORAR NOVAS LIÑAS
O presidente da Deputación, Luis Menor, mantivo un encontro de traballo coa dirección da compañía Teatro Sarabela, un referente das artes escénicas tanto na provincia como no conxunto de Galicia, co obxectivo de intercambiar impresións sobre a situación actual do sector e explorar novas liñas de colaboración institucional. Durante a reunión, abordáronse cuestións clave como a promoción do talento local e o papel do teatro como ferramenta de cohesión social e de proxección exterior de Ourense, ao tempo que Menor puxo en valor a dilatada traxectoria da formación e o seu compromiso coa creación contemporánea.
o presidente da Deputación traslada á compañía a súa aposta por “fortalecer o tecido cultural”
Neste marco, o presidente provincial reafirmou a aposta da Deputación por “fortalecer o tecido cultural da provincia, apoiando iniciativas que achegan a cultura á cidadanía, favorecen o acceso á creación artística e consolidan Ourense como un territorio activo e innovador no eido cultural”.
Pola súa banda, os representantes de Sarabela trasladaron diversas propostas para impulsar proxectos escénicos e actividades de mediación que permitan levar o teatro a novos públicos en distintos puntos da provincia.
Esta xuntanza enmárcase na rolda de contactos que o goberno provincial está a desenvolver cos axentes culturais para recoller as súas necesidades e definir unha estratexia compartida.
Menor e Sarabela estudan como levar o teatro pola provincia
