Menor lamenta que los ocho focos de fuego en la provincia son "producto de las negligencias" de Adif

El incendio en Maside que afectó a la circulación por tren entre Ourense y Santiago

El presidente de la Diputación de Ourense y líder popular en la provincia, Luis Menor, ha lamentado que los ocho focos de fuego que se produjeron por el paso de un tren durante este pasado lunes en los municipios de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín son "producto de las negligencias" de Adif.

"Esto es una negligencia, no es un accidente o un incendio provocado, son ocho focos que tienen un denominador común y lo que reflejan es una negligencia", ha trasladado este martes consultado por medios de comunicación al respecto.

Incendio registrado en Maside. | La Región

En esta línea, ha incidido en que Adif "tiene un deber de mantenimiento" tanto del entorno de las vías como de las estructuras ferroviarias que "no está cumpliendo" y ha recalcado que, de hacerlo, "probablemente se evitasen esos chispazos".

"Denunciamos que tiene que tener desbrozado y preparado. Producto de las negligencias de no tener las instalaciones en perfecto estado y de no tener limpio el entorno se producen estos efectos de ocho fuegos en poco tiempo", ha afeado Menor.

Los incendios

En concreto, los ocho focos —cuatro en Maside, dos en Ourense, uno en Amoeiro y uno en Punxín— obligaron a interrumpir el paso de trenes de ancho convencional entre Ourense y Santiago de Compostela durante la tarde de este pasado lunes, aunque la circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo quedó restablecida durante la madrugada de este martes.

Asimismo, de los ocho incendios registrados, solo quedan sin extinguir dos: uno en Untes, que quema cuatro hectáreas y está controlado; y otro en Maside, que calcina entre tres y cuatro hectáreas y está estabilizado.

En este sentido, Menor ha reiterado que "la lucha contra el fuego es una lucha integral" en la que "todo el mundo tiene responsabilidades", tanto administraciones como particulares.

Los bomberos búlgaros trabajan en la extinción del incendio forestal de Untes | Alan Pérez

"Las administraciones, por supuesto, tenemos que ponernos aún más las pilas en ese aspecto, pero insisto también en la llamada a los particulares, porque si tú prendes en un lugar que está limpio no tiene recorrido, y muchas veces esos lugares que no están limpios son de particulares y las administraciones no podemos llegar", ha recalcado.

"Abandono absoluto"

Así, el líder popular en la provincia ha denunciado un "abandono absoluto" por parte del Gobierno central en la estación de tren de la ciudad, lamentando una "falta de inversión" y unas obras que "avanzan a un ritmo prácticamente imperceptible".

"Aquí echo de menos una implicación del Gobierno central mucho más importante", ha señalado Luis Menor, insistiendo en que Ourense "merece una estación de mucho más nivel" y "acorde con el volumen de tráfico y con ser la puerta de entrada a Galicia".

"Si a los 2,2 millones de usuarios les damos soluciones de movilidad, les damos ofertas turísticas, posibilidad de suelo industrial para invertir y, en definitiva, todas las posibilidades que tiene Ourense, sin duda la provincia despegará. Eso es lo que es sacar a Ourense del furgón de cola", ha trasladado.