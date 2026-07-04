Menor: "El objetivo es integrar el termalismo en el Sistema de Salud"

El presidente del Partido Popular de Ourense, Luis Menor, participó este viernes en el Foro de Diputaciones celebrado en Castellón. Menor acudió al encuentro para compartir experiencias y conocimientos exportables a otros territorios.

Para el líder de los populares ourensanos, el futuro de la provincia se sostiene sobre tres pilares estratégicos fundamentales: la innovación social, la gestión eficiente del agua y el termalismo terapéutico. Menor recordó el peso de Ourense como la segunda potencia termal de Europa, solo superada por Budapest. Explicó que este recurso es “una gran oportunidad para nuestros territorios” mediante iniciativas como el programa de termalismo social, que reporta más de 7 millones de euros a los balnearios de la provincia.

Sin embargo, el presidente popular anunció que la estrategia actual va más allá del impacto económico. El objetivo ahora es impulsar el termalismo terapéutico como recurso sanitario para lograr su progresiva integración en el Sistema Nacional de Salud.

La modernización y digitalización de los recursos hídricos es otro de los puntos clave de la gestión de la Diputación. Excplicó que a través del programa europeo PERTE del agua, se está ejecutando una inversión de 13,5 millones de euros. Esta partida ya ha permitido la instalación de más de 63.000 contadores inteligentes en 74 municipios de la provincia ourensana.

En el apartado social, Luis Menor abogó por evolucionar desde un modelo centrado en la financiación del tercer sector hacia una estrategia integral de bienestar. Este nuevo enfoque combina la cooperación institucional, la innovación tecnológica y el apoyo al envejecimiento activo para ofrecer una respuesta más ágil a las personas más vulnerables.