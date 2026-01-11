Mensaje claro de los médicos de Ourense: “Del covid deberíamos haber aprendido a usar mascarilla”

La gripe ha vuelto a ganar protagonismo en Ourense tras las celebraciones navideñas, un periodo que tradicionalmente favorece los contagios por el aumento de reuniones familiares y sociales. Según el último informe de vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAS) publicado por el Sergas, correspondiente a la primera semana del año, Ourense registra la tasa más alta de hospitalización de la comunidad autónoma: 24,9 ingresos por cada 100.000 habitantes. Este indicador sitúa a la provincia en el epicentro del actual pico epidémico, superando a otras áreas que también han empeorado sus registros, como Ferrol o Lugo.

Desde Atención Primaria, el mensaje es claro: no conviene relajarse. Cristina Simón, médica del centro de salud Valle Inclán, insiste en la importancia de mantener medidas básicas de protección. “No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar siempre protegidos. Y cuando vayamos a un centro de salud, tengamos o no síntomas, debemos ir con mascarilla”, subraya. Recuerda que estos espacios están abiertos a todo tipo de pacientes, desde personas mayores hasta niños, muchos de ellos especialmente vulnerables.

Las reuniones familiares propias de estas semanas actúan como un factor multiplicador. El contacto estrecho entre personas de diferentes edades y procedencias facilita la transmisión de virus respiratorios, algo que, según los profesionales, explica buena parte del aumento de casos. “Es normal que haya más contagios en estas fechas, y por eso la protección es muy relevante”, apunta Simón, que también anima a la población a aprovechar la campaña de vacunación antigripal.

Una visión similar ofrece Manuel Dacosta, coordinador del PAC de Ourense. Aunque la situación no se sale de lo habitual para esta época del año. En su experiencia, el patrón se repite, picos moderados que se intensifican cuando hay movimientos de población.

Dacosta es claro al señalar una lección que, a su juicio, debería haberse consolidado tras la crisis sanitaria del covid: el uso de la mascarilla. “Si estas enfermedades se transmiten por vía aérea, la mascarilla es el único mecanismo que funciona para evitar contagios. Deberíamos haber aprendido a usarla”, afirma. Recomienda utilizarla siempre que haya síntomas y también cuando se esté en contacto con personas que los presenten, especialmente en espacios cerrados o sanitarios.

Ambos profesionales coinciden en que la mascarilla y la vacunación siguen siendo las herramientas más eficaces para reducir el impacto de la gripe. No se trata de medidas excepcionales, sino de gestos sencillos que protegen tanto a quien los adopta como al conjunto de la población. En un invierno marcado, una vez más, por los virus respiratorios, el mensaje sanitario vuelve a ser prudente y directo. Prevenir sigue siendo clave y se debe implementar para evitar problemas mayores.