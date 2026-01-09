La Navidad reactiva la gripe: Ourense, a la cabeza en ingresos hospitalarios

Las celebraciones navideñas se están dejando notar en la sanidad ourensana. Tras varias semanas a la baja, el virus de la gripe ha vuelto a repuntar en Ourense, que se ha convertido tras las fiestas en el área sanitaria con mayor carga hospitalaria de toda Galicia. El aumento de la interacción social en espacios cerrados ha actuado como motor para los contagios, provocando un repunte de los casos en la primera semana de enero.

Según el último informe de vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAS) publicado por el Sergas, correspondiente a la primera semana del año, Ourense registra la tasa más alta de hospitalización de la comunidad autónoma: 24,9 ingresos por cada 100.000 habitantes. Este indicador sitúa a la provincia en el epicentro del actual pico epidémico, superando la presión que sufren otras áreas que también han empeorado sus registros, como Ferrol o Lugo.

El impacto de este “efecto Navidad” es doble. La gripe no solo está llenando camas en el CHUO y los hospitales comarcales, sino que ha vuelto a tensionar la atención primaria cuando parecía que lo peor ya había pasado con el pico de comienzos de diciembre. Las consultas por infecciones respiratorias en los centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Ourense han crecido un 11,4% respecto a la semana anterior. Es el segundo mayor incremento de Galicia, prácticamente empatado con A Coruña.

La estadística revela que Ourense es ahora mismo la provincia con mayor carga vírica dentro de la comunidad. La tasa de positividad de la gripe se ha situado en el 1,6%, casi tres veces superior a la media de la comunidad (0,6%).

Con la vuelta a las aulas y la normalidad laboral ya efectiva, el Sergas prevé que la circulación viral se mantenga en niveles altos, aunque se descarta que haya un nuevo pico. Por ello, se reitera la recomendación del uso de mascarilla ante cualquier síntoma catarral para proteger a los vulnerables y evitar el colapso de unas urgencias que vuelven a estar en el punto de mira.

Sanidade pide “cautela” ante el repunte de casos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hizo ayer un llamamiento a la “cautela” tras las fiestas, a pesar de confirmar que el pico de la gripe ya se ha superado. Caamaño reivindicó la vacunación como “base fundamental”, destacando la alta cobertura alcanzada en mayores de 80 años y personal sanitario. El titular de Sanidade también hizo balance de las infecciones respiratorias. En diciembre se atendieron más de 100.000 urgencias: 50.763 en la primera quincena -3.000 más que en 2024- y 50.558 en la segunda, siendo Ourense y Vigo las áreas con mayor carga.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiso enviar un mensaje de “tranquilidade” a la ciudadanía. Aseguró que, pese a las fechas complejas, las urgencias “están a funcionar con normalidade”. Ambos mandatarios coincidieron en que las campañas de inmunización están siendo decisivas, ya que, según Rueda, “están a contribuír á contención das incidencias” frente a los virus respiratorios