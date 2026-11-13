Mercurio, Venus, Marte y Júpiter se alinean en el cielo: cómo observar el fenómeno desde Ourense

Llega la alineación planetaria de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter que se agruparán en el cielo.

El cielo de noviembre ofrece una cita especial para los aficionados a la astronomía. Mercurio, Venus, Marte y Júpiter coincidirán en una misma región del cielo entre el 13 y el 22 de noviembre, en un fenómeno conocido como alineación planetaria que permitirá observar los cuatro planetas durante varios días.

El acontecimiento también podrá observarse desde España, incluido Ourense, siempre que las condiciones de visibilidad lo permitan. El sábado 14 de noviembre será uno de los mejores momentos para contemplar esta disposición, cuando los cuatro cuerpos celestes aparecerán relativamente agrupados en el firmamento.

Aunque se conoce como alineación planetaria, no significa que los planetas vayan a colocarse en línea recta en el espacio. Se trata de un efecto visual provocado por la perspectiva desde la Tierra, que hace que parezcan concentrarse en una misma zona del cielo pese a encontrarse a distancias muy diferentes.

Cuándo y cómo ver la alineación planetaria

Para observar los cuatro planetas será necesario madrugar y mirar al cielo antes de la salida del Sol. La recomendación es buscar un lugar con el horizonte despejado y orientar la vista hacia el este-sureste, donde aparecerá Mercurio, el planeta que presentará mayores dificultades para su localización por su proximidad al horizonte.

Venus, Marte y Júpiter serán más fáciles de distinguir. Los cuatro cuentan con suficiente brillo para poder observarse a simple vista, aunque la identificación de Mercurio puede resultar más complicada.

Los mejores lugares de Ourense para ver la alineación planetaria

Para disfrutar de la alineación de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, lo más recomendable es alejarse del centro de Ourense y buscar espacios abiertos, con poca iluminación artificial y vistas despejadas hacia el este-sureste. No basta con encontrar un lugar oscuro: también es importante que no haya montañas, árboles o edificios que oculten los planetas más próximos al horizonte, especialmente Mercurio.

En la provincia hay varios enclaves desde los que se puede intentar observar el fenómeno, tanto en miradores naturales como en zonas rurales alejadas de los principales núcleos urbanos.

A Veiga y Pena Trevinca, la mejor opción para disfrutar de un cielo oscuro Serra de San Mamede, una alternativa en plena montaña Serra do Xurés, lejos de las luces de las ciudades Ribeira Sacra, miradores para una observación más cercana Monte da Chaira y Montealegre, opciones cerca de la ciudad

Para esta alineación concreta, la oscuridad no es el único factor determinante. Como los planetas aparecerán bajos y agrupados antes del amanecer, interesa especialmente encontrar un lugar sin obstáculos en dirección este-sureste. Por eso, Trevinca y sus miradores astronómicos son las opciones más interesantes de la provincia.

Mercurio, el planeta más difícil de localizar

Aunque la alineación podrá contemplarse desde este viernes 13 de noviembre, Mercurio tendrá unas condiciones especialmente favorables entre el 20 y el 22 de noviembre. Durante esas jornadas alcanzará su máxima elongación, una posición que permitirá verlo más brillante y elevado sobre el horizonte poco antes del amanecer.

Para disfrutar del fenómeno, se recomienda evitar zonas con edificios, árboles o montañas que obstaculicen la visión del horizonte. También se aconseja utilizar un trípode y realizar varias exposiciones para conseguir fotografías de los cuatro planetas.

La alineación se prolongará durante diez días, por lo que habrá distintas oportunidades para intentar captar este particular desfile de planetas.