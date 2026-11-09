La lluvia de estrellas de las Leónidas llega al cielo de Ourense: cuándo ver el fenómeno de noviembre

El cielo de noviembre ofrece una cita para quienes quieran salir a buscar estrellas fugaces en Ourense. Las Leónidas, activas desde el pasado día 6 hasta el 30, alcanzarán su mayor actividad durante la noche del martes 17 al miércoles 18 de noviembre, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El máximo está previsto hacia las 00.45 horas del miércoles 18, en horario peninsular. La Luna se pondrá alrededor de medianoche, lo que favorecerá la observación al reducir la luz que dificulta distinguir los meteoros más débiles. La posibilidad de disfrutarlos desde Ourense dependerá también de la nubosidad.

Cuántas estrellas fugaces se pueden ver

Las Leónidas presentan habitualmente una actividad de entre 10 y 20 meteoros por hora. Esa cifra es orientativa: la cantidad que perciba cada observador dependerá de la oscuridad del lugar y de las condiciones del cielo.

Desde nuestras latitudes, el punto del que parecen surgir los meteoros permanece por encima del horizonte desde medianoche hasta el amanecer, una franja adecuada para intentar observarlos.

Cómo observar las Leónidas desde Ourense

La recomendación principal es alejarse del alumbrado urbano y escoger un espacio oscuro, con pocos obstáculos como edificios, árboles o montañas. No hacen falta telescopios ni prismáticos: estos instrumentos limitan el campo de visión y dificultan seguir los destellos que aparecen en diferentes zonas del cielo.

Aunque parecen proceder de la constelación de Leo, pueden verse en cualquier dirección. El IGN aconseja tumbarse, mirar hacia las zonas más oscuras y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad.

Por qué se produce esta lluvia de estrellas

El fenómeno tiene su origen en los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle. Cada noviembre, la Tierra atraviesa una región poblada por partículas que este cuerpo dejó en anteriores pasos cerca del Sol.

Al entrar en la atmósfera terrestre, esos fragmentos se vaporizan y generan el resplandor que conocemos como estrella fugaz. Su aparente punto de origen en Leo es el que da nombre a las Leónidas.