Más de un millón para proyectos en la comarca de Ourense

La junta directiva del Grupo de Desenvolvemento Rural Adercou (GDR 11 Comarca de Ourense) ha dado luz verde a las subvenciones correspondientes a los fondos Leader para el periodo 2026-2028. La entidad destinará un presupuesto público de más de 1,1 millones de euros diseñado para reactivar la economía rural, respaldar al tejido empresarial y consolidar los servicios esenciales en su área de influencia.

En el apartado de proyectos productivos, los fondos actuarán como catalizador para movilizar una inversión privada que supera los 1,8 millones de euros. Como requisito para acceder a estas ayudas, los promotores asumen el compromiso obligatorio de crear o mantener puestos de trabajo. Entre las iniciativas aprobadas destacan actuaciones en el ámbito sociosanitario —como la ampliación de la residencia de mayores de Coles y de la vivienda comunitaria de Paderne de Allariz— y proyectos de modernización industrial mediante la compra de maquinaria de última tecnología para empresas locales como Aluminios Quintela o Desguaces Gómez Alén.

Por otro lado, los proyectos no productivos impulsados por los propios concellos recibirán una inyección de 726.000 euros. Estas intervenciones tienen como objetivo fijar población e impulsar la innovación rural. El listado de actuaciones incluye la creación de un espacio coworking en Barbadás; mejoras de eficiencia energética y la instalación de baños adaptados para personas ostomizadas en Xunqueira de Espadanedo; y el acondicionamiento de nuevos espacios comunitarios y de bienestar en A Merca, A Peroxa y Cartelle.

El plan de ayudas también pone el foco en la conservación histórica, respaldando acciones de recuperación patrimonial. En esta línea, destacan los trabajos para la puesta en valor de castros y elementos arqueológicos en Toén y O Pereiro de Aguiar, impulsados por colectivos como la Asociación de Laxas y la Comunidad de Montes de Toén.