La Diputación de Ourense presenta una modificación de crédito con más de 6,3 millones para cooperación con ayuntamientos

La Diputación de Ourense presentará en la comisión de hacienda, convocada para el próximo miércoles, un expediente de modificación de crédito por un importe próximo a los 7,8 millones de euros (7.784.179,82 euros), de los que más de 6,3 millones van destinados a inversiones municipales. El documento se divide en suplementos de crédito y créditos extraordinarios financiados con cargo a mayores ingresos recaudados.

En concreto, tal y como ha informado la institución provincial, el expediente reserva un total de 6.370.572,04 euros para la financiación de 184 actuaciones municipales en los 91 ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes y una mancomunidad.

De esta cantidad, casi 5 millones de euros (4.930.572,04 euros) corresponden a suplementos de crédito para acometer proyectos relacionados con la construcción y dotación de residencias de mayores, rehabilitación de viviendas, instalaciones deportivas y culturales, pavimentación de viarios locales y humanización de calles, adquisición de maquinaria, eficiencia energética, captaciones de agua, abastecimiento y saneamiento, alumbrado público y actuaciones medioambientales y turísticas.

Este apartado de cooperación local se completa con 1.440.000 euros en créditos extraordinarios consignados al convenio con la Consellería do Medio Rural para financiar la adquisición de maquinaria destinada a la prevención y lucha contra incendios forestales. En el marco del acuerdo correspondiente al año 2026, un total de 11 ayuntamientos y una mancomunidad percibirán 120.000 euros cada uno para la compra de un tractor.

Por otra parte, el expediente incluye una partida de cerca de 600.000 euros (589.647 euros) para el funcionamiento de los servicios provinciales, destacando las cuantías dirigidas a sufragar el sobrecoste del consumo eléctrico en los edificios de la propia Diputación.

Además, el documento recoge casi 800.000 euros (789.960,78 euros) para atender compromisos adquiridos con Meisa y 34.000 euros adicionales para el plan de cooperación de obras con el Concello de Ourense. Esta última cuantía se desglosa en 27.000 euros para la prórroga de tres proyectos del plan vigente y 7.000 euros para un nuevo plan de mejoras en el auditorio municipal.

Bancos y marquesinas

De forma paralela, la Diputación de Ourense ha informado de que tramita el suministro de 97 bancos y cinco marquesinas para 20 municipios de la provincia, dentro del programa de cooperación para la dotación de mobiliario urbano.

Relacionado La Diputación de Ourense respalda los actos del 50º aniversario de la CEO

Esta línea de asistencia económica, técnica y material permite a los ayuntamientos adquirir este equipamiento mediante una cofinanciación al 50% de su coste.

Los municipios beneficiarios en este reparto son Rairiz de Veiga, Cartelle, Boborás, Ramirás, Larouco, Melón, Lobeira, Muíños, Beade, A Arnoia, Xunqueira de Espadanedo, Punxín, Cualedro, Baños de Molgas, Chandrexa de Queixa, O Pereiro de Aguiar, A Mezquita, A Bola, Avión y Castrelo de Miño.