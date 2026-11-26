La cuenta atrás para una de las tradiciones navideñas más singulares de la provincia de Ourense ya ha comenzado. Los vecinos de A Mioteira, en el concello de San Cibrao das Viñas, han anunciado que el próximo viernes, 4 de diciembre, tendrá lugar el encendido de su particular alumbrado navideño.

La pequeña aldea volverá a transformar sus calles, fachadas y jardines en un espectáculo de luces y decoración que cada año atrae a visitantes de diferentes puntos de Galicia. En esta ocasión, su estreno coincidirá con el encendido de las luces de Navidad de la ciudad de Ourense.

Una tradición que nació durante la pandemia

El origen de esta iniciativa se remonta a 2020, cuando los vecinos decidieron decorar sus viviendas para recuperar la ilusión en una Navidad marcada por la pandemia del coronavirus. Un grupo de WhatsApp sirvió entonces para animar a los habitantes del pueblo a sumarse a la propuesta.

Lo que comenzó como una iniciativa vecinal ha terminado por convertirse en uno de los principales atractivos navideños de la provincia. Cada año, los residentes dedican semanas a preparar sus decoraciones y sorprender a quienes se acercan a conocer el pueblo.

El pequeño Vigo de Ourense

Con apenas cinco calles y 52 habitantes censados en 2023, A Mioteira ha conseguido hacerse un hueco entre los destinos navideños de Galicia, llegando incluso a despertar el interés de los medios de comunicación nacionales.

Árboles gigantes, renos luminosos, cascanueces, belenes artesanales y hasta vehículos cubiertos de luces han protagonizado algunas de las anteriores ediciones de una celebración que tiene en la implicación de los vecinos su principal seña de identidad.

A partir del 4 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución y la Inmaculada, A Mioteira volverá a reivindicar su condición de pueblo más navideño de Ourense.