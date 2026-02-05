¿Sabe usted que está de moda en la provincia el turismo de inundaciones?

¿Sabe usted que con la que está cayendo lo más aconsejable es caminar prudentemente alejado de los ríos? ¿Que el espectáculo de las crecidas es de gran impacto visual, y lo de lanzarse a hacer turismo de inundaciones tendador pero, según donde, altamente temerario? ¿Que en O Barco son demasiados los que se saltan las cintas y vallas de precaucion instalados por la poli? Mucho ojito, es peligroso. En serio.