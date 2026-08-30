Modulos ourensanos para alojar a menores en Ceuta en casas prefabricadas

La empresa ourensana Kubox Modular será la responsable de dar solución habitacional, modular y temporal a los menores acogidos en Ceuta como consecuencia de la presión migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Se trata de un proyecto de emergencia que se llevará a cabo en tiempo récord. El objetivo es que ningún menor tenga que dormir en la calle o en instalaciones que no reúnan las condiciones adecuadas mientras las administraciones gestionan su situación y los procedimientos correspondientes.

Recreación del interior de uno de los módulos de Kubox Modular

Esta solución habitacional será diseñada y construida en Ourense. Se trata de un conjunto de módulos habitacionales concebidos específicamente para esta emergencia, buscando crear rápidamente espacios dignos, seguros, funcionales y confortables para los menores durante su estancia temporal. La empresa destaca que no se trata simplemente de “instalar contenedores o habilitar espacios provisionales”. El proyecto incorpora zonas de descanso e instalaciones necesarias para conseguir unas condiciones adecuadas pese al carácter excepcional de la actuación.

La compañía destaca que el plazo hace que este sea uno de sus mayores retos. La adjudicación de este proyecto llega pocos meses después de que Kubox participara en la fabricación de nuevos módulos destinados a puestos de control fronterizo de la Policía Nacional.