"Es el momento de Ourense": Ana Vázquez reivindica las raíces de Feijóo para el 29N

La cabeza de lista al Congreso por Ourense, Ana Vázquez, ha asegurado que la provincia será "la niña bonita" de Alberto Núñez Feijóo si el líder de los populares alcanza la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Tenemos una oportunidad histórica", ha proclamado la dirigente durante el acto de presentación de los integrantes de las candidaturas ourensanas a las Cortes Generales.

Tras la tradicional foto de familia de los aspirantes al Congreso y al Senado, Vázquez remarcó que el equipo popular peleará en Madrid "junto con otro ourensano —en alusión a Feijóo— por esta provincia", denunciando que el territorio ha padecido durante los últimos años "los recortes y las injusticias del gobierno socialista, con los cómplices siempre del BNG". La candidata definió los comicios como "el momento de Ourense y de la esperanza", tanto para los jóvenes como para los mayores, antes de concluir con un rotundo "Viva Ourense".

Por su parte, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, puso en valor la trayectoria de Vázquez como una "mujer valiente" en la Cámara Baja, destacando su batalla parlamentaria en ámbitos como "la seguridad, la contraocupación y la decencia". Respecto a la lista para el Senado, Prado ensalzó el perfil de Miguel Santalices como referente del "sentidiño" y del galleguismo institucional, felicitando asimismo la incorporación de Roberto González y reconociendo el trabajo de Rosa Sánchez en la defensa de autónomos y letrados. Prado contrapuso la solvencia y rigor de su proyecto frente al Ejecutivo central y a sus socios nacionalistas.

En la misma línea intervino el presidente provincial del PP, Luis Menor, quien incidió en el carácter irrepetible de la convocatoria para aupar a la presidencia a "un ourensano que presume de origen y que tiene conocimiento de todo lo que ocurre aquí", recordando su etapa de gestión previa en la Xunta de Galicia. Menor descartó cualquier relajación en las filas de la formación y fijó como meta que "todo el trabajo orgánico que venimos desarrollando en el PP de Ourense se vea reflejado en las urnas el próximo 29 de noviembre para conseguir el mejor resultado".