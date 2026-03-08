Las mujeres superan con creces a los hombres en el mapa laboral de Ourense

Las mujeres ya son mayoría entre los trabajadores asalariados de la provincia de Ourense. Los datos oficiales de la Seguridad Social confirman un cambio histórico en la estructura económica provincial que rompe con décadas de hegemonía masculina en el mercado laboral. Las trabajadoras por cuenta ajena (sumando el Régimen General y el Sistema Especial del Hogar) alcanzan las 43.988 afiliadas, frente a los 40.958 varones registrados en el arranque de 2026. Esta diferencia de más de 3.000 profesionales a favor del sector femenino consolida una transformación sin retorno en el mercado laboral.

Incluso descontando el empleo doméstico (muy feminizado), el Régimen General puro también registra mayoría de mujeres: 41.626 ourensanas frente a 40.902 ourensanos. Además, la Encuesta de Población Activa avala esta tendencia. A cierre del último año, la población activa femenina (65.300 personas) superó a la masculina (64.700).

Este cambio de ciclo no se ha producido de un día para otro. Si se echa la vista atrás, la base de datos histórica de la Seguridad Social demuestra el gigantesco salto que ha dado la mujer. En el año 2002 (hace poco más de dos décadas), la fotografía laboral de Ourense era radicalmente distinta: había casi 13.300 hombres asalariados más que mujeres (42.193 frente a 28.912).

La crisis financiera de 2008 destruyó empleo masculino a marchas forzadas —por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la desindustrialización— mientras que el empleo femenino resistió el golpe. Tras años de remontada, el empleo femenino obtuvo el liderazgo en 2025 y marcó máximos en este inicio de 2026.

El motivo de esta consolidación se encuentra en la tercerización de la economía. El último informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) señala que hay quince actividades económicas en Ourense donde la mujer supera el 70 % de la afiliación. Entre ellas destacan las actividades sanitarias, la asistencia en residencias y los servicios sociales. Ourense, una provincia con alta tasa de envejecimiento, se sostiene sobre los cuidados, y esos empleos los asumen casi en exclusiva ellas.

A pesar de dominar el trabajo por cuenta ajena, los hombres aún retienen el primer puesto por la mínima en la afiliación total de la provincia (el sumatorio que incluye todos los regímenes). El causante es el emprendimiento: el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sigue siendo el último bastión masculino, con 13.494 varones frente a 8.531 mujeres.

Las ourensanas lideran la ocupación, pero sufren la cara más amarga del desempleo. El 56,70 % del paro registrado en la provincia corresponde a ellas. La situación es especialmente crítica en la precariedad crónica: más de seis de cada diez personas (60,54 %) que sufren el paro de larga duración en Ourense son mujeres. Hoy son más trabajando, pero también son mayoría en las colas del INEM.

Además, ser mayoría no es sinónimo de estabilidad absoluta. El análisis del mercado laboral demuestra que las ourensanas siguen enfrentándose a un escenario de mayor rotación y temporalidad. De hecho, los informes estatales revelan que el índice de contratos firmados por cada mujer a lo largo del año (1,99 por persona) sigue siendo superior al de los hombres. Este factor está íntimamente ligado a la naturaleza de los sectores que impulsan este sorpasso (actividades de servicios, asistencia social y cuidados domiciliarios), que han estado castigados por mayor precariedad, contratos a tiempo parcial y menores bases de cotización.

La igualdad laboral en cifras 43.988 Es el número actual de trabajadoras asalariadas en la provincia (sumando el Régimen General y el de Empleadas de Hogar). Superan a los hombres en más de 3.000 afiliaciones. Hace dos décadas, ellos sacaban una ventaja de 13.300. 9 El número de municipios donde las mujeres ya son mayoría en el global del mercado laboral. 50 A partir de los 50 años, el dominio laboral femenino en Ourense se hace incontestable. 60,5 % Porcentaje de mujeres sobre el total de parados de larga duración en Ourense.

Mayoría en ciudad y villas, y a partir de los 50 años

El peso de la mujer en la economía no se reparte por igual en el mapa, sino que ha conquistado los principales motores demográficos e industriales de Ourense. Analizando el total de la afiliación municipio a municipio, ya hay nueve concello ourensanos donde las mujeres son mayoría absoluta.

La “zona cero” de esta revolución es la ciudad. En la capital trabajan 20.586 mujeres frente a 18.503 hombres, una distancia de más de 2.000 afiliadas impulsada por la tracción del comercio, la hostelería y la administración pública. La onda expansiva llega también al área metropolitana, donde el concello de Barbadás registra 2.372 cotizantes femeninas frente a 2.319 varones. En las grandes villas, O Barco (2.285 a 2.133), Carballiño (2.551 a 2.482) o Celanova (940 a 923) también están lideradas por mujeres, al igual que Avión, Castrelo do Val, Porqueira y Manzaneda.

Este fenómeno viene acompañado de un clarísimo matiz generacional. El sorpaso no lo están protagonizando las recién llegadas al mercado, sino las trabajadoras que afrontan su etapa de madurez profesional. Los datos desagregados de afiliación revelan que las mujeres ya son mayoría a partir de los 50 años.