UNA VIDA DE COLECCIÓN (LIII)
El mundo visto a través de una cámara
UNA VIDA DE COLECCIÓN (LIII)
Fernando tuvo su primera cámara, de baquelita, cuando apenas era un niño. Es fácil suponer que aquel temprano contacto marcó el inicio de su vocación como fotógrafo y de su pasión por coleccionar piezas históricas. Hoy atesora más de trescientas y disfruta mostrándolas al detalle: cuenta la historia de cada una, quién la diseñó, dónde y en qué año se fabricó, sus materiales, la evolución de sus ópticas y hasta las curiosas copias entre marcas (como las célebres réplicas rusas). También domina la historia técnica: cuándo las bombillas sustituyeron al magnesio en el flash, el uso de la plata en los orígenes del medio o en qué momentos se alternaron placas, películas y carretes.
Mi principal pasión son los libros de fotos. Tengo alrededor de 12.000, aunque también colecciono cosas curiosas como una muñeca rosa de Albania. Siempre odié a la señora Thatcher y me costaba creer que alguien coleccionara cosas relacionadas con ella, así que lo hice yo. Siempre me ha fascinado Sadam Hussein y que mandara reproducir su efigie en los relojes. Tengo cerca de 85 con la cara de Sadam. Es mi colección favorita, porque es algo único”
Todo esto lo explica con soltura y rigor. Cordial, generoso y de probada solvencia profesional, Fernando del Río ha documentado con su objetivo gran parte del patrimonio del Museo Arqueológico Provincial -cuyos fondos permanecen, por desgracia, almacenados desde hace años en un espacio inadecuado-, además de ilustrar la mayoría de las publicaciones editadas por la propia institución.
A él se debe también la recuperación y restauración del archivo fotográfico del pintor Parada Justel. En las dependencias del museo custodia sus cámaras: aparentemente desordenadas, pero perfectamente clasificadas, limpias y listas para disparar. No resultaría extraño, por tanto, que sea esta institución la futura depositaria de una colección tan valiosa para comprender la historia de la fotografía universal.
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