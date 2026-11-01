Una mirada a la historia a través de una cámara.
Una mirada a la historia a través de una cámara. | La Región

El mundo visto a través de una cámara

UNA VIDA DE COLECCIÓN (LIII)

El coleccionista, Fernando, también domina la historia técnica de las cámaras: cuándo las bombillas sustituyeron al magnesio en el flash, el uso de la plata en los orígenes del medio o en qué momentos se alternaron placas, películas y carretes.

Fernando tuvo su primera cámara, de baquelita, cuando apenas era un niño. Es fácil suponer que aquel temprano contacto marcó el inicio de su vocación como fotógrafo y de su pasión por coleccionar piezas históricas. Hoy atesora más de trescientas y disfruta mostrándolas al detalle: cuenta la historia de cada una, quién la diseñó, dónde y en qué año se fabricó, sus materiales, la evolución de sus ópticas y hasta las curiosas copias entre marcas (como las célebres réplicas rusas). También domina la historia técnica: cuándo las bombillas sustituyeron al magnesio en el flash, el uso de la plata en los orígenes del medio o en qué momentos se alternaron placas, películas y carretes.

Mi principal pasión son los libros de fotos. Tengo alrededor de 12.000, aunque también colecciono cosas curiosas como una muñeca rosa de Albania. Siempre odié a la señora Thatcher y me costaba creer que alguien coleccionara cosas relacionadas con ella, así que lo hice yo. Siempre me ha fascinado Sadam Hussein y que mandara reproducir su efigie en los relojes. Tengo cerca de 85 con la cara de Sadam. Es mi colección favorita, porque es algo único” — Coleccionista británico de innumerables cosas

Todo esto lo explica con soltura y rigor. Cordial, generoso y de probada solvencia profesional, Fernando del Río ha documentado con su objetivo gran parte del patrimonio del Museo Arqueológico Provincial -cuyos fondos permanecen, por desgracia, almacenados desde hace años en un espacio inadecuado-, además de ilustrar la mayoría de las publicaciones editadas por la propia institución.

A él se debe también la recuperación y restauración del archivo fotográfico del pintor Parada Justel. En las dependencias del museo custodia sus cámaras: aparentemente desordenadas, pero perfectamente clasificadas, limpias y listas para disparar. No resultaría extraño, por tanto, que sea esta institución la futura depositaria de una colección tan valiosa para comprender la historia de la fotografía universal.

Llamada cámara de campaña para placas. Su forma permitía trasladarla al campo.
1/16 Llamada cámara de campaña para placas. Su forma permitía trasladarla al campo. | M-O
Cámaras americanas de baquelita, binoculares, de visor réflex y flahs de bombilla.
2/16 Cámaras americanas de baquelita, binoculares, de visor réflex y flahs de bombilla. | M-O
Cámaras Kodak fabricadas por Nagel en Stuttgart entre los años 1940-50.
3/16 Cámaras Kodak fabricadas por Nagel en Stuttgart entre los años 1940-50. | M-O
Cámaras Kodak fabricadas por Nagel en Stuttgart entre los años 1940-50.
4/16 Cámaras Kodak fabricadas por Nagel en Stuttgart entre los años 1940-50. | M-O
Cámaras llamadas de cajón por su forma cúbica para película de 120. En baquelita.
5/16 Cámaras llamadas de cajón por su forma cúbica para película de 120. En baquelita. | M-O
Entre 1912 y 1925, se fabricaron en Rochester estas cámaras Kodak de distinto formato. Las dos pequeñas se conocen con el nombre de Vest-Poket por ser posible llevarlas en el bolsillo.
6/16 Entre 1912 y 1925, se fabricaron en Rochester estas cámaras Kodak de distinto formato. Las dos pequeñas se conocen con el nombre de Vest-Poket por ser posible llevarlas en el bolsillo. | M-O
Fabricadas en 1933 son dos cámaras TLR con suplemento tele.
7/16 Fabricadas en 1933 son dos cámaras TLR con suplemento tele. | M-O
En los años 30 del XX se fabricaban estas “Súper”.
8/16 En los años 30 del XX se fabricaban estas “Súper”. | M-O
Tres modelos de Zeiss-Ikon de los años 1940.
9/16 Tres modelos de Zeiss-Ikon de los años 1940. | M-O
Dos de fuelle para placas 9x12 con óptica Zeiss-Tessar.
10/16 Dos de fuelle para placas 9x12 con óptica Zeiss-Tessar. | M-O
Modelos de la marca Exakta fabricadas en Dresde. La del centro es de 1938.
11/16 Modelos de la marca Exakta fabricadas en Dresde. La del centro es de 1938. | M-O
Una Mamiya-Press muy utilizada en prensa en los años cincuenta. Formato para 6x9.
12/16 Una Mamiya-Press muy utilizada en prensa en los años cincuenta. Formato para 6x9. | M-O
Llamándose Moskova tenía que ser rusa. Fabricada en Moscú por la KMZ. En tiempos, los rusos copiaban las técnicas alemanas en la fabricación de cámaras.
13/16 Llamándose Moskova tenía que ser rusa. Fabricada en Moscú por la KMZ. En tiempos, los rusos copiaban las técnicas alemanas en la fabricación de cámaras. | M-O
Inglesas Ensign fabricadas entre los años cuarenta y cincuenta.
14/16 Inglesas Ensign fabricadas entre los años cuarenta y cincuenta. | M-O
Una Mamiyaflex y una Mamiya Press para profesionales.
15/16 Una Mamiyaflex y una Mamiya Press para profesionales. | M-O
Tres Exakta fabricadas en Dresde.
16/16 Tres Exakta fabricadas en Dresde. | M-O

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