El mundo visto a través de una cámara

El coleccionista, Fernando, también domina la historia técnica de las cámaras: cuándo las bombillas sustituyeron al magnesio en el flash, el uso de la plata en los orígenes del medio o en qué momentos se alternaron placas, películas y carretes.

Fernando tuvo su primera cámara, de baquelita, cuando apenas era un niño. Es fácil suponer que aquel temprano contacto marcó el inicio de su vocación como fotógrafo y de su pasión por coleccionar piezas históricas. Hoy atesora más de trescientas y disfruta mostrándolas al detalle: cuenta la historia de cada una, quién la diseñó, dónde y en qué año se fabricó, sus materiales, la evolución de sus ópticas y hasta las curiosas copias entre marcas (como las célebres réplicas rusas). También domina la historia técnica: cuándo las bombillas sustituyeron al magnesio en el flash, el uso de la plata en los orígenes del medio o en qué momentos se alternaron placas, películas y carretes.

Mi principal pasión son los libros de fotos. Tengo alrededor de 12.000, aunque también colecciono cosas curiosas como una muñeca rosa de Albania. Siempre odié a la señora Thatcher y me costaba creer que alguien coleccionara cosas relacionadas con ella, así que lo hice yo. Siempre me ha fascinado Sadam Hussein y que mandara reproducir su efigie en los relojes. Tengo cerca de 85 con la cara de Sadam. Es mi colección favorita, porque es algo único” — Coleccionista británico de innumerables cosas

Todo esto lo explica con soltura y rigor. Cordial, generoso y de probada solvencia profesional, Fernando del Río ha documentado con su objetivo gran parte del patrimonio del Museo Arqueológico Provincial -cuyos fondos permanecen, por desgracia, almacenados desde hace años en un espacio inadecuado-, además de ilustrar la mayoría de las publicaciones editadas por la propia institución.

A él se debe también la recuperación y restauración del archivo fotográfico del pintor Parada Justel. En las dependencias del museo custodia sus cámaras: aparentemente desordenadas, pero perfectamente clasificadas, limpias y listas para disparar. No resultaría extraño, por tanto, que sea esta institución la futura depositaria de una colección tan valiosa para comprender la historia de la fotografía universal.