¿Sabe usted que el estado de la N-120 obliga a los conductores a avisar con intermitentes?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo los conductores de la N-120 esquivan grietas y avisan con intermitentes por Lugo

Uno de los tramos de la N-120 en mal estado. | La Región

¿Sabe usted que el penosísimo estado de la N-120, sobre todo a su paso por la provincia de Lugo, redujo drásticamente la circulación por la noche por el riesgo elevado de accidente o destrozos en el coche? ¿Que los usuarios han ideado una nueva norma ante la pasmosa desidia institucional? ¿Que esquivan las grietas y advierten con el intermitente a los conductores que van por detrás de todos los desplazamientos en el propio carril?

