¿Sabe usted que la N-525 entre Ourense y San Cibrao das Viñas está tomada por jabalíes?
Hoy, en el Quen cho dixo, la N-525 entre Ourense y San Cibrao das Viñas es una pista de obstáculos nocturna llena de jabalíes
¿Sabe usted que la N-525 entre la ciudad y el Polígono de San Cibrao Das Viñas se ha convertido en una auténtica pista de obstáculos nocturna? ¿Que los jabalíes ya no se cortan un pelo y cruzan por el asfalto como si fueran los dueños de la vía y estuvieran de paseo? ¿Que más de un conductor ya prefiere ir a paso de tortuga antes de llevarse de recuerdo un “regalito” de cien kilos en el capó?
