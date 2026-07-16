El negocio del alquiler mueve en Ourense 70 millones de euros anuales

Las cifras 71,1 El volumen de ingresos anuales que genera el mercado del alquiler de vivienda habitual en la provincia de Ourense, según datos de Hacienda. 15.388 El número de viviendas declaradas para alquiler de larga duración en la provincia de Ourense en 2024, frente a las 14.627 registradas en el 2023. 6,3 Es la cantidad en millones de euros que pagan al mes juntos todos los inquilinos de la provincia por sus contratos de alquiler. 614,3 € Precio medio de los alquileres de vivienda firmados el pasado mes de mayo de 2026 en la ciudad de Ourense, último dato disponible. 578,4 € Precio medio de los alquileres firmados en enero de 2026, que era una renta 36 euros inferior a la registrada ahora.

En un contexto en el que los precios no paran de subir, el negocio del alquiler sigue siendo una de las inversiones favoritas del ourensano. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a la campaña del IRPF de 2025 (ejercicio fiscal 2024), el arrendamiento tradicional genera en la provincia un volumen de negocio real de 71,1 millones de euros anuales.

Estas cifras, que solo admiten comparación con las del año previo debido a que Hacienda ha mantenido históricamente este desglose estadístico bajo llave, confirman que el negocio no para de crecer. De un ejercicio a otro, la facturación global declarada por los propietarios ourensanos ha dado un estirón del 10,4%, escalando desde los 64,4 millones de euros registrados en 2023.

La provincia ha visto crecer su parque de alquiler de larga estancia de forma notable en un solo año, pasando de las 14.627 viviendas declaradas en 2023 a las 15.388 actuales, lo que supone un incremento del 5,2%. La demanda sigue absorbiendo este volumen con facilidad, ya que la ocupación media subió ligeramente hasta los 344 días al año (frente a los 342 del ejercicio previo). En términos mensuales, los inquilinos ourensanos desembolsan hoy de forma colectiva cerca de 6,3 millones de euros para pagar sus alquileres, 560.000 euros más al mes que en 2023.

Precios al alza

Este empuje económico se apoya en un encarecimiento de los precios, aunque Ourense se mantiene como una zona asequible. Según los datos que maneja la Agencia Tributaria, el alquiler medio mensual en la provincia subió un 4,3%, escalando desde los 392 euros en 2023 hasta los 409 euros actuales (17 euros más al mes). Con una superficie media de 92 metros cuadrados útiles, el metro cuadrado se cotiza a 4,9 euros al mes (frente a los 4,7 euros de 2023). En la provincia, el valor de referencia medio de un piso -la tasación oficial que calcula el Catastro según las ventas reales de la zona- se sitúa en 86.667 euros. Al cruzar este importe con los ingresos del alquiler, los propietarios ourensanos obtienen una rentabilidad bruta del 5,3% anual.

Esta moderación marca distancias con el conjunto de España, donde el coste medio de arrendar un piso habitual se dispara hasta los 691 euros al mes, una tarifa que supera en casi un 69% a la media ourensana. Por provincias gallegas, Pontevedra lidera los precios con una renta mensual de 521 euros, seguida por A Coruña con 495 euros, mientras que Lugo repite en el extremo opuesto con 392 euros de media. De hecho, la facturación real anual en la comunidad refleja una enorme brecha territorial, ya que A Coruña lidera con diferencia el mercado gallego generando 412 millones de euros al año y Pontevedra supera los 290 millones, mientras que Lugo cierra la tabla autonómica con 65,6 millones anuales.

El 40% de las viviendas ni se habitan ni se arriendan

En plena crisis de acceso a la vivienda, la provincia acumula un parque residencial que no usa nadie de forma permanente. Los últimos datos de la Agencia Tributaria muestran que el 41,67% del parque inmobiliario declarado en Ourense, equivalente a 62.380 casas, se encuentra “a disposición” de sus propietarios como segundas viviendas o inmuebles directamente vacíos.

Esta preocupante tasa sitúa a Ourense a la cabeza de la desocupación en Galicia, por encima del 40,9% de Lugo, el 26,9% de A Coruña y el 25,7% de Pontevedra, superando además la media nacional de 26,8%. El problema es que el mercado de alquiler tradicional en la provincia apenas suma 15.388 viviendas habitadas, de manera que por cada hogar arrendado a largo plazo hay cuatro propiedades cerradas a cal y canto. De hecho, de las 149.693 viviendas registradas en la provincia de Ourense, solo 71.092 se utilizan como primera residencia por parte de sus dueños.