Novedades en el plan de salvamento en playas en Galicia: Ourense tiene un nuevo área de baño
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La Xunta pone en marcha el plan Sapraga para reforzar la seguridad y coordinación en más de 500 playas gallegas durante la campaña de verano.
El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, participaron este viernes en la reunión del comité asesor del Plan de Protección Civil de Salvamento en las Playas de Galicia (Sapraga).
El operativo estará activo hasta finales de septiembre
La reunión sirvió como paso previo al inicio oficial de la campaña estival, ya que el plan permanecerá operativo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, según informó la Consellería de Presidencia.
Durante este período se coordinarán los servicios públicos de salvamento en playas y el desarrollo de las funciones previstas tanto en el Sapraga como en los planes de prevención y seguridad de los arenales gallegos.
Más coordinación y prevención en las playas
Desde la Xunta explican que el objetivo del plan es “garantizar la cobertura de las emergencias en las zonas de baño”, estableciendo procedimientos de comunicación y coordinación entre los servicios de prevención y socorrismo.
Además, en la reunión se incidió especialmente en reforzar las medidas preventivas mediante:
- Mejor señalización en los arenales
- Difusión de consejos de seguridad para bañistas
- Coordinación entre administraciones y servicios de emergencia
Cinco nuevas áreas de baño incorporadas
La actualización del Sapraga para este año incorpora cinco nuevas áreas de baño:
- Una en Monterrei (Ourense). Se trata del río Bubal-Vilaza.
- Tres en O Rosal
- Una en Vilalba
La adhesión al plan tiene carácter voluntario para los ayuntamientos con zonas de baño censadas por el Sergas. Actualmente, Galicia cuenta con más de 500 playas incluidas en este sistema.
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