Novedades en el plan de salvamento en playas en Galicia: Ourense tiene un nuevo área de baño

El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, participaron este viernes en la reunión del comité asesor del Plan de Protección Civil de Salvamento en las Playas de Galicia (Sapraga).

El operativo estará activo hasta finales de septiembre

La reunión sirvió como paso previo al inicio oficial de la campaña estival, ya que el plan permanecerá operativo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, según informó la Consellería de Presidencia.

Durante este período se coordinarán los servicios públicos de salvamento en playas y el desarrollo de las funciones previstas tanto en el Sapraga como en los planes de prevención y seguridad de los arenales gallegos.

Más coordinación y prevención en las playas

Desde la Xunta explican que el objetivo del plan es “garantizar la cobertura de las emergencias en las zonas de baño”, estableciendo procedimientos de comunicación y coordinación entre los servicios de prevención y socorrismo.

Además, en la reunión se incidió especialmente en reforzar las medidas preventivas mediante:

Mejor señalización en los arenales

Difusión de consejos de seguridad para bañistas

Coordinación entre administraciones y servicios de emergencia

Cinco nuevas áreas de baño incorporadas

La actualización del Sapraga para este año incorpora cinco nuevas áreas de baño:

Una en Monterrei (Ourense). Se trata del río Bubal-Vilaza .

Tres en O Rosal

Una en Vilalba

La adhesión al plan tiene carácter voluntario para los ayuntamientos con zonas de baño censadas por el Sergas. Actualmente, Galicia cuenta con más de 500 playas incluidas en este sistema.