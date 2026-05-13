La playa de Vilaza, en Monterrei, en el censo de aptas de la Xunta este año

La comarca consolida el potencial de sus playas fluviales este verano con una novedad. La zona de baño en el río Búbal a su paso por Vilaza (Monterrei) ha sido incorporada al registro de aguas de baño de la Xunta para esta temporada. Este paso definitivo llega después de que el año pasado este espacio permaneciera bajo evaluación hasta completar los plazos reglamentarios tras su solicitud de inclusión. Además, según el informe de 2025, sus aguas están clasificadas sanitariamente como “excelentes”.

En total, Monterrei presume de seis de las 24 zonas de baño incluidas en el censo autonómico, más que ninguna otra comarca ourensana. Laza contribuye con cuatro áreas fluviales en tres ríos: Tamicelas, en el Támega; Correchouso y Regueiro Seco, en el Cabras, y Soutelo Verde, en el Carraxó. Asimismo, la playa fluvial urbana del Támega en Verín se mantiene como un clásico estival para bañarse.

Controles periódicos

Para preparar la nueva temporada, del 1 de junio al 30 de septiembre, la Xunta realizará analíticas previas para constatar la calidad de las aguas de baño y, en su caso, dar aviso a los concellos para que corrijan posibles incidencias. También se harán analíticas quincenales en los puntos de muestreo establecidos para evitar riesgos sanitarios por contaminaciones bacterianas, como infecciones gastrointestinales o respiratorias.

Por otro lado, la zona fluvial de Nocedo do Val (Castrelo do Val), tras obtener sus aguas una calificación sanitaria de “suficiente” en 2025, continuará este año bajo evaluación para determinar su evolución. La situación es diferente para la zona de baño del río Arzoá, en Vilardevós, que figura en la sección tercera del registro oficial de la Comunidad, lo que conlleva la prohibición permanente del baño para la presente temporada.