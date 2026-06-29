El número de peregrinos del Camiño de Inverno por Valdeorras, a la baja

El Camiño de Inverno registró un descenso del número de peregrinos desde principios de año. En esta caída coinciden los datos manejados en la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela y en la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago por Valdeorras. Si los 1.034 que habían sellado la Compostela hasta el 26 de junio son un 17 % menos que en el mismo periodo de 2025, la bajada fue mayor atendiendo a las cifras del colectivo valdeorrés, que contabilizó 1.578 personas, o lo que es lo mismo, un 31,8 % menos que en la primera mitad del año pasado.

La diferencia de los datos manejados es atribuida por Asunción Arias Arias a varios factores, entre los que destaca que un buen número de los peregrinos que eligen el Camiño de Inverno “non se achegan a pedir a Compostela”, escapando de las colas que se forman ante la Oficina del Peregrino para sellar la credencial. Otro argumento gira sobre aquellos que eligen tomar la ruta de peregrinación que cruza Valdeorras en Ponferrada, huyendo de la saturación del Camiño Francés, y son incluidos entre quienes eligen este último. “O cómputo non vai ser nunca real”, aseguró.

Factores

La Oficina del Peregrino y la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago por Valdeorras coinciden en que el número de peregrinos que eligieron esta ruta desde principios de año es inferior al de 2025. Asunción Arias atribuye esta circunstancia a varios factores. Uno de ellos puede ser meteorológico y tiene su razón de ser en las altas temperaturas. “Os voluntarios de Lalín e nós temos saído ao Camiño a darlle auga aos peregrinos”, comenta.

Amigos del Camiño de Inverno estimó la bajada en un 31,8%, mientras que la oficina del Peregrino calcula un 17%

En Valdeorras también atribuyen el descenso del paso de peregrinos a una situación económica no demasiado boyante. “O camiño non é barato”, comenta Asunción Arias, que apunta otras posibles causas, como la proximidad del Xacobeo 2027, que podría estar llevando a muchos colectivos a posponer la peregrinación hasta el año que viene, o incluso los conflictos bélicos, que complican los desplazamientos de aquellos procedentes de países lejanos. Según la Oficina del Peregrino, España, Portugal, Italia, Alemania y Estados Unidos son las nacionalidades con mayor presencia.

Diez años desde la oficialización El Camiño de Inverno celebra el décimo aniversario de su oficialización por la Xunta, un trámite que, según recordó Asunción Arias, dio respuesta a la labor iniciada a finales del siglo pasado por “pioneros” como Ramón García Rodríguez, Aida Menéndez Lorenzo y Eliseo Diéguez García, en Valdeorras, la Ribeira Sacra y Rodeiro, respectivamente. Entre las iniciativas programadas sobresale la edición de un cuaderno con las plantas medicinales y los árboles que los peregrinos pueden encontrarse en la ruta. La presidenta del colectivo apuntó que hay tramos sin farmacias, en los que las plantas pueden ser una buena ayuda para quienes tienen algún problema. “É un manual para que o peregrino sepa que ten cousas a man fóra da farmacia”, señala Arias. El colectivo trabaja en la elaboración de un vídeo sobre la capilla románica de San Andrés, donde fue ubicada la oficina de atención al peregrino de A Rúa. Un documental que ya es una realidad es “Peregrina de Invierno”, basado en la peregrinación de la propia Asunción Arias. Este trabajo ya fue a las universidades de Lugo y Santiago. “Queremos que remate en Santiago de Compostela”, explicó la protagonista.