El Camiño de Inverno celebrará sus diez años

El décimo aniversario de la oficialización del Camiño de Inverno como ruta de peregrinación a Santiago de Compostela está detrás del encuentro que mantuvieron tres directivos de la Asociación de Municipios do Camiño de Inverno con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Durante la cita, Enrique Álvarez y José Luis Rivera, alcaldes de Vilamartín de Valdeorras y Quiroga (Lugo), respectivamente, y la técnico que lleva la administración, María Ramón, presentaron los objetivos y las acciones que preparan para conmemorar el aniversario.

Rivera, Merelles, Álvarez y Ramón, en la reunión. | Xunta de Galicia

Durante el encuentro, los directivos de la asociación manifestaron la importancia de continuar mejorando los servicios ofrecidos al peregrino, así como la seguridad del recorrido y acometer las inversiones precisas para reforzar el atractivo del trazado. Además, trataron propuestas de promoción turística y valoraron las acciones desarrolladas hasta el momento, todo ello con el mismo fin de potenciar el Camiño de Inverno y que este repercuta positivamente en los municipios afectados.

Desde Turismo de Galicia destacan la apuesta por intensificar la promoción de las rutas menos transitadas. Buena prueba de ello es el Plan Director dos Camiños de Santiago 2027, por el cual la Xunta impulsa actuaciones destinadas a mejorar la experiencia turística de los peregrinos y los recursos turísticos vinculados al itinerario, contribuyendo al mismo tiempo a su desarrollo económico.

Durante el encuentro fue realizado un repaso de las actuaciones desarrolladas en el proyecto de trazado y la construcción de 12 tramos del Camiño de Inverno en Carballeda, O Barco de Valdeorras, A Rúa, Quiroga, Monforte de Lemos, Chantada, Rodeiro y Lalín. Esta actuación pertenece a la mejora de la seguridad viaria de los peregrinos en el Camiño de Santiago de cara al próximo Xacobeo 2027. Los trabajos abarcarán 150 kilómetros de las nueve rutas xacobeas y alejarán a los peregrinos de vías de circulación peligrosas, una intervención que conlleva una inversión de 40 millones de euros.

Ya en referencia a los peregrinos que optaron por el Camiño de Inverno para desplazarse a Santiago, en 2025 fueron 2.759, de los cuales un 44 % fueron extranjeros. Las nacionalidades más representadas fueron la española, portuguesa, italiana y estadounidense.