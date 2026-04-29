Ocho centro de Ourense acogen las oposiciones de Educación en Galicia: calendario y plazas

Ourensanos a su entrada en las últimas oposiciones de educación, celebradas en junio en el IES Otero Pedrayo.

Un total de 60 centros educativos de 15 localidades gallegas albergan a partir del 20 de junio las oposiciones de enseñanza convocadas por la Xunta para este 2026. Así lo anunció este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez.

Tal y como explicó, como novedad este año los interinos no tienen la obligación de presentarse al proceso si no desean hacerlo, según se acordó con los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF. “Esto supone, como es lógico, que ha disminuido el número de personas inscritas en el proceso, que este año son un total de 15.954 personas”, según los datos provisionales, frente a los 20.520 inscritos en el año 2025. “Esto sirve para mejorar la relación de personas opositoras por tribunal”, destacó el conselleiro. “Por lo tanto, estamos hablando de 102 aspirantes por tribunal, cuando el año pasado eran 112”, incidió.

Román Rodríguez destacó, además, la gran envergadura de la logística que implica estas pruebas, “que supone movilizar 780 personas para formar parte de los 156 tribunales que juzgarán el procedimiento selectivo, 2.184 si contamos también los tribunales suplentes”. “En definitiva, un complejo operativo para garantizar el óptimo funcionamiento de todo el proceso”, afirmó.

“Queremos dar toda la información posible a las personas opositoras para que también puedan ir organizando su propia logística de cara al día de las pruebas y, de hecho, faltan menos de dos meses para los exámenes y ya tenemos preparado buena parte del dispositivo”, afirmó Román Rodríguez, indicando que este año las sedes se presentan casi un mes antes que en 2025. En cuanto a las sedes concretas, en la provincia de Ourense será la ciudad de As Burgas; en la de A Coruña serán la propia ciudad herculina, Ames, Culleredo, Ferrol y Santiago de Compostela; en la de Lugo, la ciudad de la Muralla y Rábade; y en la de Pontevedra, la ciudad del Lérez, Lalín, Poio, Silleda, Valga, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

El mayor número de tribunales estará en las pruebas de las especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, un total de 81; mientras que para maestros habrá 66 tribunales, para profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional habrá 7 y para la acreditación del conocimiento de gallego, dos tribunales.

Por provincias, habrá 15 tribunales en Ourense, 21 en Lugo, 53 en Pontevedra y 67 en A Coruña. La provincia con más opositores es, en consonancia, la de A Coruña, con 6.744 opositores, seguida de la de Pontevedra, con 5.589. En la de Lugo están inscritos 2.137 opositores y en la de Ourense 1.484.

Las oposiciones en Ourense

Distribución de centros y tribunales en Ourense.

Calendario y plazas

Los exámenes de las oposiciones comenzarán el próximo 20 de junio y la previsión es tenerlos finalizados y con los resultados disponibles a partir del 19 de julio. A continuación, las personas que obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios del mes de agosto. El objetivo es que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre.

Por lo tanto, estas son las fechas claves:

20 de junio : comienzan los exámenes.

19 de julio : a partir de este día estarán los resultados disponibles.

1 de septiembre: incorporación en los centro.

Las oposiciones de 2026 elevan a 21.698 las plazas convocadas desde 2009 por la Xunta en la enseñanza. De las 1.601 plazas convocadas, casi el 87%, un total de 1.388 plazas, son de nuevo ingreso para incorporarse al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.

De forma esquematizada por cuerpos:

Maestros: 476 plazas en 8 especialidades.

Profesores de enseñanza secundaria: 852 plazas en 29 especialidades.

Profesores especialistas en sectores singulares de la FP: 60 plazas en 5 especialidades.

Promoción interna: 213 plazas en 29 especialidades.

Además, la convocatoria refuerza áreas clave como:

Atención a la diversidad: 136 plazas (Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica).

Lenguas extranjeras: 229 plazas en inglés y 54 en francés.

Especialidades con falta de listas de sustitución:

Latín en Secundaria: 35 plazas.

Soldadura (FP): 14 plazas.

Estabilidad del profesorado y mejora de las ratios

El conselleiro calificó este nuevo proceso selectivo como una nueva muestra de la apuesta de la Xunta de Galicia por la estabilidad en el empleo docente. “Somos, desde hace años, la comunidad con menor porcentaje de interinos en la enseñanza”, recordó, cifra que se seguirá mejorando una vez estén resueltas estas pruebas.

A este respecto, detalló que las oposiciones no solo sirven para estabilizar interinos que aún no tienen plaza, sino también para abrir las puertas de la enseñanza a nuevos profesores. “De hecho, en las últimas convocatorias ya empezamos a incorporar a los primeros docentes nacidos en el siglo XXI”, recordó. Al mismo tiempo, se ofrece a los docentes que ya tienen plaza la posibilidad de avanzar en la carrera profesional a través de la promoción interna.

“Contamos, un año más, con unas oposiciones de máximos que, con 1.601 plazas, suponen agotar el 120% de la tasa de reposición, a pesar del contexto de menor número de alumnos”, añadió Román Rodríguez. Señaló, además, que este proceso facilitará también “la mejora progresiva de las ratios que Galicia está impulsando por iniciativa propia y que a partir de septiembre supondrá que todas las aulas de Educación Infantil tendrán un máximo de 20 alumnos”.